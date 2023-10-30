Alzheimer Hastalığını Bitiren Mantar! İstiridye Mantarının Faydaları Nelerdir? Kolay istiridye mantar tarifi!

İstiridye mantarı, sote, ızgara, fırında, çorba, salata ve sos gibi birçok yemekte kullanılabilen, düşük kalorili ve besin değeri yüksek bir besindir. İstiridye mantarı, son yıllarda mutfaklarda sık kullanılan bir besin haline gelmiştir. Lezzetli olmasının yanı sıra, insan sağlığına birçok faydası olması da istiridye mantarının popülerliğini artıran faktörlerden biridir. İstiridye mantarının faydaları nelerdir?

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

İstiridye mantarı, besin değeri yüksek ve insan sağlığına birçok faydası olan bir besindir. Lif, protein, magnezyum, selenyum, demir, bakır, fosfor, potasyum, çinko, manganez, folat, pantotenik asit, B1, B2, B3, B6 ve D vitamini bakımından zengindir. İstiridye mantarı, serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyucu olan antioksidanlar bakımından zengindir. Serbest radikaller, hücrelerin yapısını bozarak kanser, kalp hastalığı, Alzheimer hastalığı gibi birçok hastalığa yol açabilir. İstiridye mantarı, bu hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca istiridye mantarı, B vitaminleri, C vitamini ve D vitamini gibi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan besin maddeleri bakımından zengindir. İstiridye mantarı, düzenli tüketildiğinde hastalıklara karşı direnç kazandırır. İstiridye mantarının diğer bir faydası ise, iyi kolesterol seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur. İyi kolesterol, kan damarlarını temizlemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca istiridye mantarının faydaları arasına, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan lif bakımından zenginliğini sayabiliriz. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. İstiridye mantarı, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu özellikler, bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.

EN KOLAY İSTİRİDYE MANTAR TARİFİ!

İstiridye mantarının faydaları anlatılmışken kolay bir tarifini vermeden geçemeyiz. Et yemeklerinden tutun sebze yemeklerine kadar çeşitli tariflerde kullanılan istiridye mantarını sadece mantarlı bir yemek tercih ederseniz hızlı ve kolay bir tarif vermek isteriz! Mantarlar yıkandıktan sonra (yaprak şeklinde doğranmış), soğan (iri iri doğranmış), tuz, baharatlar ve tereyağı. İlk adımda, mantarları doğrayın ve ayrı bir yerde ay şeklinde doğranmış soğanları kavurun. Ardından mantarları ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin, kavrulma aşamasında tereyağı ekleyin. Tuz ve baharatlarla lezzetlendirin ve sıcak servis yapın. Bu tarifi dilediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz, örneğin tuzlayıp ızgara yapabilir, unlayıp yumurtaya bulayıp kızartabilir veya kaşar rendeleyip fırında da hazırlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizin!