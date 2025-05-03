Anne sütü mucizesi: Bebek sık emerse süt artar, bağışıklık güçlenir

Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, anne sütünün bebekler için hayati önem taşıdığını vurguladı. Hekimoğlu, anne sütünün içerdiği protein, karbonhidrat ve bağışıklık maddeleriyle ilk 6 ay boyunca bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi.

“KOLOSTRUM” BAĞIŞIKLIK DEPOSU

Doğumdan sonraki ilk günlerde gelen ve "kolostrum" adı verilen ilk sütün, bağışıklık sistemi üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Hekimoğlu, "Bu sütün özelliği, bağışıklık maddelerini çok yoğun miktarda içeren bir süt olmasıdır. Bebek bundan ne kadar çok faydalanırsa o kadar bağışıklığı kuvvetli olacak demektir." dedi.

SIK EMZİRME VE SU TÜKETİMİYLE SÜT MİKTARI ARTAR

Doç. Dr. Hekimoğlu, anne sütünü artırmanın yollarına da dikkat çekerek, “Anne sütünü artırmanın en iyi yolu bebeğin sık sık emmesi ve annenin bol su içmesidir” ifadelerini kullandı. Her ağlama anında 15-20 dakikalık emzirmenin yeterli olduğunu belirten Hekimoğlu, "Her emzirmede gelen ilk süt daha az yağ içeren ön süttür. Bebek emmeyi sürdürdükçe sütün yağ miktarı artarak son süt gelmektedir ve bu bebekler için çok değerli bir enerji kaynağıdır." diye konuştu.

ANNEYE DE FAYDASI VAR

Hekimoğlu, bebeği emzirmenin anneye faydalarını ise şöyle sıraladı:

"Anneler ne kadar çok emzirirlerse doğum sonrası rahimin toparlanması o kadar fazla olmaktadır. Doğum sırasında almış oldukları fazla kiloları emzirmeyle beraber hızla verebilirler. Emzirmenin, anneleri özellikle meme, yumurtalık ve rahim kanserlerine karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır."

Bebeklerin ayda en az 500 gram alması gerektiğini belirten Hekimoğlu, altıncı aydan itibaren ek gıdalara geçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Anne sütünün, bebekleri orta kulak enfeksiyonu, zatürre, bağırsak hastalıkları ve alerjilere karşı koruduğunu vurgulayan uzman doktor, tüm annelere sık emzirme çağrısında bulundu.