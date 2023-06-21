Antidepresan kullanımında korkutan artış

Pandemi ile birlikte psikiyatri kliniklerine başvuru ve antidepresan kullanımı da çoğaldı. Hiwell Online Terapi Platformu Kurucusu Ali Ozan Özçiçek, konuya ilişkin şunları söyledi:

- Ülkemizde pandemi dönemi başta olmak üzere son yıllarda antidepresan kullanımının arttığını görüyoruz. Ancak terapiye ulaşamayan çok daha fazla insan olduğunu da biliyoruz. Gelecek dönemlerde meditasyon, psikiyatri gibi servislerimizi de hizmete alacağız. Böylece her bireyin terapiye kolay ve hızlı bir şekilde tek kanaldan erişebilmesini amaçlıyoruz.

2009 yılında kliniklere başvuran kişi sayısının 2017’de dört kat artarak 12 milyonun üstüne çıktığını söyleyen Özçiçek, şöyle devam etti:

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 49 milyon 857 bin kutu antidepresan satışı gerçekleşirken bu rakam, 2020’de 54 milyon 625 bine, 2021’de ise 59 milyon 641 bin kutuya yükseldi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 2018-2020 yıllarını kapsayan son yıllarda 61 milyon kişi sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişi de antidepresan ilaç aldı. Ipsos’un yaptığı bir araştırma ise Türkiye’de yaşayanların yüzde 61’inin akıl ve ruh sağlığının geçtiğimiz yıla göre daha kötüye gittiğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgını öncesinde 1 milyardan fazla insanın ruhsal bozukluklar yaşadığını pandemi sonrasında ise bu sayının yüzde 25 oranında arttığını belirtiyor. Dolayısıyla da giderek artan bu talebe daha sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılık vermemiz gerekiyor.