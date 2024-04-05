Az kalsın raflara çıkacaktı!

İzmir İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında bir işletmede yaklaşık 20 ton tarihi geçmiş peynir ele geçirildi.

Az kalsın raflara çıkacaktı!
Editör: Yağmur Biçen
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İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bir işletmede yapılan denetimlerde tespit edilen yaklaşık 20 ton son tüketim tarihi geçmiş peynir imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alo Gıda 174 hattına yapılan ihbarın ardından ekipler, Yedieylül Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı.

Denetimde son tüketim tarihi geçmiş, bir bölümü bozulmuş yaklaşık 20 ton peynir tespit edildi.
Saklama koşullarına uygun olmayan soğuk hava depolarında muhafaza edilen ve işlemden geçirilip piyasaya sunulacağı değerlendirilen peynirler imha edildi.


İşletmeye, Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # Gıda # Torbalı
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