Bağışıklık Sisteminiz Hiç Bu Kadar Güçlü Olmamıştı! İmparator Mantarı Faydaları!

İmparator mantarı çoğu kişinin bilmediği ancak adı kadar etkili olan bir besin. Bağışıklık sisteminizi mikroplara karşı bir savaşçıya dönüştürüyor! İmparator mantarı faydaları detayları yazımızda!

O ADI KADAR ETKİLİ! İMPARATOR MANTARI FAYDALARI!

Amanita cinsine ait, yenilebilir bir mantar türü olan İmparator mantarı (Amanita caesarea) güneşli ormanlarda, özellikle meşe, kayın ve gürgen ağaçlarına yakın yerlerde yetişir. Etli ve sarı renkte olabilen mantarın şapka genişliği 10-20 cm arasında değişebilir. Mantarın eti, beyaz ve yoğundur. Mantarın bacak kısmı, 10-20 cm uzunluğunda ve 1-2 cm kalınlığındadır. Bacak kısmı, şapka ile aynı renktedir.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygın olarak bulunan İmparator mantarı aynı zamanda Türkiye'de de yetişmektedir. Mantarlar, nemli ve güneşli ortamları sevdiklerinden imparator mantarları genellikle ormanlık alanlarda, özellikle meşe, kayın ve gürgen ağaçlarına yakın yerlerde yetişir. Dünyanın birçok yerinde tüketilen imparator mantarı özellikle Avrupa'da popülerdir. Genellikle kızartılarak, haşlanarak veya kavrularak tüketilir ve salatalarda veya çorbalarda kullanılır. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen imparator mantarı protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olan yüksek besin değerine sahip bir mantar türüdür. Sizler için imparator mantarı faydaları detaylarını aşağıya yazdık!

İMPARATOR MANTARI SAĞLIĞA YARARLARI!

İmparator mantarının sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. İşte o faydalar:

İmparator mantarı, B vitaminleri, C vitamini ve selenyum gibi bağışıklık sistemini destekleyen besinleri içerdiğinden bağışıklık sistemini güçlendirir.

Lif açısından zengin olan imparator mantarı sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır.

Potasyum açısından zengin olan imparator mantarı kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak kalp sağlığını korur.

Antioksidanlar açısından zengin olduğundan serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser riskini azaltır.

C vitamini açısından zengin olduğundan cilt sağlığını destekler.

SEZAR MANTARI

Agaricus bisporus cinsine ait, yenilebilir bir mantar türü olan sezar mantarı dünyanın birçok yerinde yetiştirilir ve tüketilir. Şapka genişliği 5-15 cm arasında değişen sezar mantarının şapkası, beyaz veya krem ​​rengidir. İmparator mantarı da sezar mantarı da beyaz ete sahiptir ve genellikle kızartılarak, haşlanarak veya kavrularak tüketilir. İmparator mantarı, sezar mantarından daha büyük ve kalındır.

İMPARATOR MANTARI BESİN DEĞERİ

100 gram imparator mantarı, aşağıdaki besin değerlerini içerir:

Enerji: 27 kcal

Protein: 3 gram

Karbonhidrat: 5 gram

Lif: 2 gram

Yağ: 0,3 gram

C vitamini: 21 mg