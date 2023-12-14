İdrar yolu enfeksiyonu yaşam kalitesini bozan hastalıkların başında gelir. İlaçlarla adeta bitirilmeye çalışılsa da riskli olan hastalık idrar yolu kerevizi için en iyi sonuç kereviz tohumu baharatında olduğu yüzyıllardır biliniyor. Baharatların kralı olarak bilinen kereviz tohumu hakkında merak edilenleri derledik.

Baharatların Kralı Adeta! İdrar Yolu Enfeksiyonunu Bitiriyor

Vücutta virüs birikimi böbrek ya da mesane de olduğunda oldukça riskli bir süreç medyana gelir. Bunlardan biri de doğurganlığı etkilemesidir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakteriyi vücuttan atmak için güçlü bir baharat olan kerevizin içinde antioksidan maddeler barındırır. Antioksidan zengini olan kerevizden düzenli tükettiğiniz de vücuttaki tüm bakterileri atar. Aynı zamanda sıvı dengesi sağlar. Öte yandan kereviz tohumu vücuttaki tüm ödemi atar. Özellikle basen ve göbek çevresine yerleşmiş olan yağları hızla eritir. Boğaz ağrısı balgam söktürmeye kadar fayda sağlar. Lif oranı yüksek olduğundan kandaki kötü kolesterolü hızla atmaya yarıyor. Bu da kalp ve damar hastalıklarının yaşanmasını engeller.

Kereviz tohumu çayı nasıl yapılır? Bir yemek kaşığı tohumu bir su bardağı suyla beraber kaynatın. Ardından süzgeç yardımıyla süzün içine bir kaç damla limon sıkıp tüketin. Günde bir defa için en fazla 15 gün üst üste tüketin. Kadınlar adet dönemlerinde ya da hamilelikte tüketmemeli. Ardından ara verip yeniden başlayın.