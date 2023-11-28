Bahçesinde Adeta Hazine Buldu! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor

Bahçesinde kendiliğinden yetişen kasımpatı çiçeklerini önceleri umursamayan adam gerçeği aktara gidince öğrendi. Bahçesindeki kasımpatının ona servet kazandıracağını duydu. Adeta hazineye sahip olan adam kilosunu gram altına eş değer satıyor.

Bahçesinde Adeta Hazine Buldu! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor
Bahçesinde Adeta Hazine Buldu! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor

Bahçesinde kendiliğinden yetişen rengarenk kasımpatları aylar sonra fark eden adam adeta hazine bulmuş gibi sevindi. Çünkü aktarda kasımpatı çayının her derde deva bir çay olduğunu öğrendi. Özellikle mor olan kasımpatı tam bir antioksidan özlüdür. Tüketildiğinde kış hastalıklarını ortadan kaldırır. 

Kasımpatı çayı

Bahçesinde Adeta Hazine Buldu! Kilosu Gram Altınla Yarışıyor

Kasımpatı çayı kurutulup tüketildiğinde kış aylarında en sık yaşanan uzun ve kuru öksürükleri anında keser. Vücudun direncini artırarak virüslerle savaşmasını sağlar. Kasımpatı özellikle sindirim sistemini hareketlendirir. Uzun süre tuvalete çıkamayan kişilerin bağırsaklarını yumuşatır. Kabızlık sorunu hemen hemen her 4 kişiden 2 kişinin yaşadığı bir sorundur. Kasımpatı çayı bu sorunun yaşamasını engellediği gibi vücudun sıvı ihtiyacını da giderir. 

Kasımpatı çayı

Kasımpatı çayını düzenli tüketen kadınlar kramp ağrıları idrar yolu enfeksiyonunu yaşamaz. Vücuttan uzun süre kalan iltihabı atar. Kasımpatı çayı suyunu aynı zamanda banyoda kullandığınızda vücuttaki tüm kiri ve ter kokusunu giderir. Kasımpatı çayı saç diplerinde egzama sorunu yaşayan  ya da boya nedeniyle yıpranmış saçları hızla onararak sebum seviyesini dengeler. Gözenekleri temizler ve küçültür. 

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# kasımpatı # çay
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