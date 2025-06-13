Bakanlık açıkladı: Bu peynirde sağlığa zararlı madde tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesini güncellemeye devam ediyor.
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Son olarak 4 Haziran Çarşamba günü açıklanan yeni listede bir peynir markasında yapılan tespit dikkat çekti. Bakanlık, söz konusu peynirde sağlığa zararlı natamisin maddesinin bulunduğunu duyurdu.
Tüketicilere uyarıda bulunan Bakanlık, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.