Sivas Valisi uyardı! Kene alarmı: 7 can kaybı, 39 vaka

Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında, Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Kene Vakaları Hakkında Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Onur Mahmutoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile birlikte basın açıklaması yapan Vali Şimşek, kene vakalarıyla ilgili güncel durumu kamuoyuyla paylaştı.

Sivas’ta son 5 yılda kene vakalarında belirgin bir düşüş yaşandığını belirten Şimşek, “2021’de 224, 2022’de 210, 2023’te 83 ve 2024’te 65 vaka kayıtlara geçti. 2025 yılı ise 5,5 aylık süreçte 39 vaka ile devam ediyor. Ancak bu yıl ne yazık ki 6 vatandaşımız KKKA nedeniyle yaşamını yitirdi. Ayrıca Tokat’tan ilimize sevkle gelen bir hasta da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti” dedi.

Vefat edenlerin tamamının kırsal bölgelerde yaşayan ve çoğunlukla çiftçilik veya hayvancılıkla uğraşan kişiler olduğunu ifade eden Vali Şimşek, “Vaka yoğunluğu özellikle Kelkit Vadisi’ne yakın köyler ve kuzey ilçelerimizde görülüyor. Bu nedenle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Vali Şimşek, kene ile mücadelede tüm kurumların iş birliği içinde hareket ettiğini vurguladı. Hayvanlara yönelik ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Şimşek, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda riskli köylerde ilaçlama yapılıyor. Ayrıca vatandaşlara kene ilacı dağıtımı ve bilinçlendirme çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor” diye konuştu.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan keklik avı konusuna da açıklık getiren Vali Şimşek, “İlimizde keklik avı yasaktır. Ayrıca keklik ya da bıldırcın gibi kuşların kene popülasyonuna doğrudan etkisine dair bilimsel bir veri elimizde yok” dedi.

KKKA’ya karşı aşı geliştirme çalışmalarında da önemli bir mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geliştirilen DNA temelli aşılardan biri faz 1 aşamasına geldi. Uluslararası ortaklıkla yürütülen bu çalışma sayesinde, yakın zamanda tıp dünyasına önemli bir katkı sunulması bekleniyor” ifadelerini kullandı.