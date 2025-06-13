En düşük emekli maaşına Temmuz'da zam var mı? AK Parti’den net yanıt

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yenilenebilir enerjiye ilişkin yatırımları ve izin süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduklarını belirten Güler, ardından emekli maaşlarına ilişkin soruları da yanıtladı.

En düşük emekli aylığına dair bir çalışmanın olup olmadığı sorusu üzerine konuşan Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda gündemimizde bu konuda herhangi bir görüşme yok. Ancak temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte oluşacak şartlara göre, ilgili bakanlarımızla değerlendirmeler yapılacaktır.”

Zamlı maaşlar temmuzda belli olacak

Ocak 2025’te yüzde 15,75 oranında yapılan zamla 14 bin 469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için temmuzda yeni bir artış olup olmayacağı netlik kazanmadı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine, her 6 ayda bir, gerçekleşen 6 aylık resmi enflasyon oranı kadar zam uygulanıyor. Ancak kök maaşı, belirlenen en düşük emekli maaşının altında kalanlar, zamma rağmen aynı aylığı almaya devam ediyor.