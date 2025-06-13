AFAD duyurdu: 13 Haziran’da üç şehirde deprem

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sarsıntılar sürüyor. 13 Haziran 2025 Cuma günü, Bingöl, Kütahya ve Sivas’ta meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AFAD duyurdu: 13 Haziran’da üç şehirde deprem
Yayınlanma:

Depremi hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, güncel verilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bingöl Kiğı’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, saat 16.20’de Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Simav ve Gürün de sallandı

Günün erken saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesinde de sarsıntılar yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı verilere göre depremler şu şekilde kaydedildi:

13 Haziran 2025 - 16:20:50
Büyüklük: 3.5
Yer: Kiğı (Bingöl)
Derinlik: 7.09 km

13 Haziran 2025 - 15:50:17
Büyüklük: 3.3
Yer: Simav (Kütahya)
Derinlik: 11.19 km

13 Haziran 2025 - 10:26:11
Büyüklük: 4.0
Yer: Gürün (Sivas)
Derinlik: 7.0 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün boyunca meydana gelen depremleri resmi internet siteleri üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!2025 yazı nasıl geçecek? Uzman isim açıkladı, hazırlıklı olun!Yurt
deprem AFAD
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden uyarı
Erdoğan'dan İsrail’in İran saldırısına sert tepki
Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi
İsrail'den Tebriz'e hava saldırısı
İsrail'in, İran'a saldırısına Perinçek'ten çıkış
Sanal kumar çetelerine darbe
İsrail'den İran'a terör saldırısı
Kamu işçileri için zam masası kuruluyor
Gazze’de can kaybı 55 bini geçti
Kene can almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Faiz zirveye çıktı Faiz zirveye çıktı
Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı! Altında piyasa yükseldi, İslam Memiş uyardı: Gram altın için yeni rakamı açıkladı!
Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! İşte il il son durum
Akaryakıta bir zam daha! Akaryakıta bir zam daha!