AFAD duyurdu: 13 Haziran’da üç şehirde deprem

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Bingöl Kiğı’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, saat 16.20’de Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Simav ve Gürün de sallandı

Günün erken saatlerinde Kütahya’nın Simav ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesinde de sarsıntılar yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın paylaştığı verilere göre depremler şu şekilde kaydedildi:

13 Haziran 2025 - 16:20:50

Büyüklük: 3.5

Yer: Kiğı (Bingöl)

Derinlik: 7.09 km

13 Haziran 2025 - 15:50:17

Büyüklük: 3.3

Yer: Simav (Kütahya)

Derinlik: 11.19 km

13 Haziran 2025 - 10:26:11

Büyüklük: 4.0

Yer: Gürün (Sivas)

Derinlik: 7.0 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün boyunca meydana gelen depremleri resmi internet siteleri üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.