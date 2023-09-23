Banyoda kulağa su kaçtığında ne yapılmalı? Kulak zarı kolay patlar mı?

Kulağa su kaçması, özellikle banyo ve yüzme sonrası sıkça karşılaşılan bir sorundur. Ancak suyun kulak içine girmesi, rahatsızlık yaratan belirtilere yol açabilir. İşte kulağa su kaçmasının nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve önlemleri hakkında bilgiler ve kulak zarını tehdit eden riskler:

BANYODA KULAĞA SU KAÇTIĞINDA NE YAPILMALI?

Kulağa su kaçmasının en yaygın nedenlerinden biri yüzme olsa da, banyo gibi herhangi bir nedenle kulak kanalının suyla teması rahatsızlığa neden olabilir. Normalde kulak kiri olarak bilinen serumen, suyun kulak içine girmesini engeller. Ancak bazı durumlarda su, kulak içine girerek birikir.

Kulağa su kaçması durumunda kişide çene kemiğinden başlayarak boğaza kadar uzanan bir gıdıklama hissi görülebilir. Aynı zamanda işitme yetisi de etkilenebilir ve sesler boğuk bir şekilde duyulabilir. Genellikle su, kendi kendine akarak kulaktan boşalır. Ancak bu boşalma gerçekleşmezse, dış kulak yolu enfeksiyonu olan yüzücü kulağı riski ortaya çıkabilir.

Kulağa su kaçması belirtileri arasında şunlar bulunur:

Kulakta dolgunluk ve rahatsızlık hissi

Çene kemiğine kadar uzanan gıdıklanma hissi

Kulak çınlaması

Eğer su nedeniyle dış kulak yolu enfeksiyonu gelişirse:Kulakta kaşıntı

Ağrı

Kızarıklık

Şişlik

Kulaktan şeffaf, sarı renkli, kanlı veya kötü kokulu akıntı

Dış kulak çevresinde ciltte kuruluk ve pullanma

Ateş

Kulak çevresinde yumuşak dokularda ağrı gibi belirtiler

Su, kulak içinde uzun süre kaldığında dış kulak iltihabı riski artar. Enfeksiyon genellikle kirli sularda bulunan bakterilerden kaynaklanır. Bu nedenle, yüksek bakteri içeriğine sahip sularda yüzmek, enfeksiyon riskini artırabilir. Havuzlar genellikle düzenli olarak kontrol edildiği için daha güvenlidir. Ancak, dış kulak yolu iltihabı riski, kronik cilt rahatsızlıkları olan kişilerde daha yüksektir. Ayrıca, kulak içinde çizikler veya yaralanmalar, saç bakım ürünlerine veya takılara karşı alerjik reaksiyonlar, iltihap riskini artırabilir.

Kulağa su kaçması genellikle kendi kendine düzelir, ancak uzun süreli su birikimi durumunda doktora başvurulmalıdır. Su kaçmasını önlemek için banyo veya yüzme sırasında kulak tıkacı veya kep kullanmak, sudan çıktıktan sonra kulakları iyice kurulamak önemlidir. Ayrıca, su sporlarıyla uğraşan kişilere kulak tıkacı kullanmaları tavsiye edilir.

Su kulağa kaçtığında, kulak içine kulak çubuğu veya başka cisimler sokmaktan kaçınılmalıdır, çünkü bu durumu daha da kötüleştirebilir. Su kaçması durumunda suyun tahliye olmaması veya enfeksiyon belirtileri görülmesi halinde doktora başvurulmalıdır.

KULAK ZARI KOLAY PATLAR MI?

Kulak zarı, oldukça hassas bir yapıya sahiptir ve yırtılabilir. Eğer kulak zarı delinirse veya yırtılırsa, orta kulak enfeksiyonlarına karşı savunmasız hale gelir ve işitme yetisi geçici olarak etkilenebilir. Nadir durumlarda, bu sorun kalıcı işitme kaybına ve kulak iltihaplarına zemin hazırlayabilir.

Kulak Zarı Delinmesi Nedenleri:

Pamuklu Çubuk Kullanımı: Kulak temizliği veya kulak kirini çıkarma amacıyla pamuklu çubuklar kullanmak riskli olabilir. Bu çubuklar, kulak kiri yerine daha derinlere gitmesine yol açarak kulak zarına zarar verebilir.

Ani Basınç Değişiklikleri (Barotravmalar): Uçak seyahatleri, yüksek dağlara tırmanma veya tüplü dalış gibi durumlar kulak zarındaki ani basınç değişikliklerine neden olabilir ve bu da yırtılmaya yol açabilir.

Aşırı Sümkürmek: Burun temizliği sırasında aşırı sümkürmek veya burun tıkamak kulaklarda yüksek basınç oluşturabilir. Bu, kulak zarının gereğinden fazla gerilmesine ve yırtılmasına neden olabilir.

Yüksek Sesler (Akustik Travma): Patlama gibi yüksek ses dalgaları yayan olaylar, kulak zarına zarar verebilir ve kalıcı hasara yol açabilir.

Kafa Travması: Kafaya aldığı darbe veya trafik kazaları gibi ciddi kafa travmaları kulak zarının yırtılmasına neden olabilir.

Kulak Kepçesi ve Dış Kulak Kanalına Travma: Kulağa doğrudan uygulanan basınç veya sert bir darbe, kulak zarının yırtılmasına sebep olabilir.

Kulak Enfeksiyonları: Orta kulak veya iç kulak enfeksiyonları, kulak zarının arkasında irin ve sıvı birikmesine yol açabilir. Bu durum da kulak zarının yırtılmasına neden olabilir.

Kulak zarı delinmesi, tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, kulak zarının yırtılması durumunda bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.