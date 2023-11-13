Bilime Göre Boşanmaya Neden Olan Faktörler!

Bazı evlilikler de maalesef ki evliliğin ilk aylarından itibaren tartışmalar, kıskançlıklar hatta kavgalar yaşanabilir ve boşanmalara gidebilir. Uzmanlara göre bu kötü faktörleri tetikleyen bazı etkenler vardır. Bu çiftler, kavga etme biçimleri ve ilişkilerini tanımlama biçimlerinin yanı sıra eğitim düzeyleri ve istihdam durumları da evlilikleri açısından bazı ortak noktaları paylaşıyorlar.

Uzmanlara göre boşanmayı öngören faktörleri derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Ergenlik Çağında veya 32 Yaşından Sonra Evlenmek

Evlenmek için en iyi zaman kendinizi hazır hissettiğiniz ve bir ömür birlikte geçirebileceğinizi düşündüğünüz birini bulduğunuz zamandır. Bir araştırma size bunu yapmanızı söylediği için hiçbir şeyi zorlamayın veya ertelemeyin.

Bununla birlikte araştırmalar, ergenlik çağında evlenen çiftlerin ve 30'lu yaşların ortasında veya sonrasında evlenen çiftlerin, 20'li yaşların sonu ve 30'lu yaşların başındaki çiftlere göre boşanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Risk özellikle genç çiftler için yüksektir.

Uzmanlar, 32 yaşından sonra boşanma ihtimalinizin her yıl yaklaşık %5 arttığını buldu ve neredeyse herkes için yirmili yaşların sonları evlenmek için en iyi zaman olduğunu söylüyor.

Araştırma, çiftlerin yaşları arasında bir yıllık bir farkın, onların boşanma olasılığını %3 artırdığını 5 yıllık yaş farkının, ayrılma olasılığını %18 artırdığını ortaya çıkartırken, çiftler arasındaki yaş farkının 10 yıldan uzun olması boşanma olasılığını %39'lara kadar yükselttiğini gösteriyor.

2. Tam Zamanlı Çalışmayan Bir Kocaya Sahip Olmak

Uzmanların araştırmasına göre boşanma olasılığını etkileyen şeyin bir çiftin mali durumu değil, iş bölümü olduğunu öne sürüyor.

Uzmanlar boşanmalar üzerindeki evliliklere baktığında, kocanın tam zamanlı bir işi olmaması çiftlerin bir sonraki yıl boşanma olasılığının %3,3 arttığını söylüyor.

3. Liseyi Bitirememek

Uzmanların araştırmalarına göre, boşanma oranlarına baktıklarında, bir evliliğin boşanmayla sonuçlanma olasılığı daha eğitimli insanlar için daha düşüktür. Liseyi bitirmemiş olanların evliliklerinin yarısından fazlası boşanmayla sonuçlanırken, üniversite mezunlarının evliliklerinde bu oran yaklaşık yüzde 30'du.

4. Partnerinizi Küçümsemek

Uzmanlar partnerinizi küçümsemeyi mahşerin dört atlısı olarak yorumluyor.

1. Aşağılama: Partnerinizi kendinizden aşağı görmek.

2. Eleştiri: Bir davranışı partnerinizin karakteriyle ilgili bir ifadeye dönüştürmek.

3. Savunmacılık: Zor durumlarda mağduru oynamak.

4. Duvar örmek: Konuşmayı engellemek.

5. Yeni Evliliklerde Aşırı Şefkatli Olmak

Yeni evliler olarak sarılmaya, öpmeye ve el ele tutuşmaya meyilli değilseniz, bu bir sorun olabilir. Ancak pratikte parçalara ayrılmanız gerekiyorsa, bu da bir sorun olabilir.

Uzmanların araştırmalarına göre ortaya çıkan etkileyici bir bulgu çıktı. Yeni evliler olarak, 7 yıl veya daha uzun bir süre sonra boşanan çiftler neredeyse baş döndürücü bir şefkat gösteriyorlardı; eşlerine göre üçte bir oranında daha fazla şefkat gösteriyorlardı.

Uzmanlar bu konu hakkında bulundukları tavsiye göre evliliklerini romantik bir mutlulukla başlatan çiftler özellikle boşanmaya eğilimlidir çünkü böylesi bir yoğunluğu sürdürmek çok zordur.

6. Günlük Stresi Görmezden Gelmek

Stresin evliliğe verebileceği zararları hafife almayın.

Araştımalara göre dünya genelinde ​​çiftlerin boşanmaya yol açan faktörleri incelenmiş ve birçok çiftte boşanma kararının arkasında günlük stresin önemli bir neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İşe geç kalmak, otobüsü kaçırmak gibi önemsiz gibi görünen deneyimlerin eşler arasında gerginlik yarattığı ortaya çıktı.