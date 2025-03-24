Bu ağrılara dikkat: Uzmanlar uyardı, tedavi mümkün mü?

Akut ağrı, genellikle kısa süreli olup, kolayca tarif edilebilir ve gözlemlenebilir. Kronik ağrı ise üç aydan uzun süren ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen ağrılardır. Bu ağrı türleri tek başına hissedilebileceği gibi, aynı anda veya farklı zamanlarda da ortaya çıkabilir.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, sık görülen ağrı türleri hakkında şu bilgileri verdi:

en sık görülen ağrılar nelerdir?

Günlük hayatı olumsuz etkileyen yaygın ağrılar şunlardır:

Baş ağrısı

Boyun ağrısı

Omuz ağrısı

Bel ağrısı

Kas ağrısı

Sırt ağrısı

Bu ağrılar, kişinin hareket kabiliyetini kısıtlayarak yaşam kalitesini düşürebilir. Özellikle bel ve boyun fıtıkları, eklem kireçlenmeleri ve sakroiliak eklem sorunları, beyin cerrahisi polikliniklerine en sık başvurulan rahatsızlıklar arasında yer almaktadır.

ameliyatsız ağrı tedavisi: radyofrekans yöntemi

Muayene ve tetkikler sonucunda ameliyat gerektirmeyen bel ve boyun fıtıkları ile faset eklem kireçlenmelerine bağlı ağrılarda günümüzde radyofrekans tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.

Yaklaşık 50 yıldır ağrı tedavisinde kullanılan radyofrekans yöntemi, sinir blokajı yaparak ağrıyı kontrol altına alır. Günümüzde bu yöntemin iki türü bulunmaktadır:

Geleneksel radyofrekans yöntemi: Sinirlere sürekli elektrik akımı vererek 60-80 derece sıcaklıkta sinir dejenerasyonu sağlar.

Aralıklı (pulsed) radyofrekans yöntemi: Daha düşük sıcaklıklarda, sinir ve çevre dokulara zarar vermeden ağrıyı hafifletmeyi amaçlar. Günümüzde en sık tercih edilen yöntem aralıklı radyofrekans tedavisidir.

radyofrekans yöntemi hangi avantajlara sahip?

Radyofrekans tedavisi, açık ameliyata göre birçok avantaj sunmaktadır:

Hasta birkaç saat içinde günlük yaşantısına dönebilir.

Kanama, enfeksiyon ve sinir hasarı riski oldukça düşüktür.

Uzun süreli ağrı kontrolü sağlanabilir.

Bu yöntem, özellikle bel ve boyun bölgesindeki kronik ağrılar için güvenli ve etkili bir tedavi alternatifi olarak öne çıkmaktadır.