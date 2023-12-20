Bu Çayı İçen Öksürmüyor! Çinlilerin Öksürük Kesen Muhteşem Çayı!

Mandalinanın kabuklarından çay yapıldığını hiç duydunuz mu? Mandalina kabuklarını çöpe atmaya son! Mandalina kabuklarından şifalı çay yapmaya ne dersiniz? Yanlış duymadınız, mandalina kabuklarının şifası sizi çok etkileyecek! Bu çay kışın vazgeçilmeziniz olacak! Fakat bu mandalina çayı diğer çaylara göre oldukça farklı. Çin tıbbında öksürüğü anında kesen çay olarak bilinen mandalina kabuklarından elde edilen çay, öksürüğü şıp diye kesiyor. İşte sizi öksürükten kurtaracak o çayın tarifi…

Mandalinanın Gücü!

Mandalina başlı başına bir C vitamini kaynağıdır. Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan mandalina sağlığımız içinde oldukça faydalıdır. Mandalina, içerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca mandalina; DNA ve RNA’yı destekler, kansere karşı koruyucudur, uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir, kalp krizi riskini azaltır, kemik gelişimini sağlar, yaraları iyileştirir ve demir eksikliğine karşı fayda sağlar. Mandalinanın kabukları da kendisi kadar faydalıdır. Çin tıbbında oldukça yaygın olarak kullanılan mandalina kabuğu çayı vücut sağlığını korur ve güçlendirir. Mandalina kabuklarından elde edeceğiniz çay; öksürüğünüz kesilmesine, soğuk algınlığı, yorgunluk, bitkinlik ve zayıf bağışıklık sistemi için faydalıdır. İşte evde çok kolay bir şekilde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz Çinlilerin öksürük kesen çay tarifi…

Öksürük Kesen Çay Tarifi

Malzemeler;

2 yemek kaşığı taze mandalina kabuğu

200 ml kaynar su

Hazırlanışı;