Bu cipsi sakın yemeyin: Türkiye'de de satılıyor, 'kanser' tehlikesi ortaya çıktı
Avrupa’da gıda güvenliğiyle ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour’un “paprika” aromalı cipsinde yüksek düzeyde kansere yol açabilen “akrilamid” maddesi tespit edildiğini açıkladı. Kurum, ürünün acil olarak raflardan toplatıldığını duyurdu.
FAVV, tüketicilere “ürünü kesinlikle yemeyin” uyarısında bulunarak, iade çağrısı yaptı. Geri çağrılan ürünün, Carrefour Sensation markasına ait 150 gramlık “Chips Sticks Paprika Aromalı” cips olduğu belirtildi.
Güvenlik uyarısı kapsamında paylaşılan ürün bilgileri şöyle:
Marka: Carrefour Sensation
Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı
Gramaj: 150 gram
Lot Numarası: 59B30603
Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025
Satış Tarihi: 28/03/2025
EAN Kodu: 5400101098541
Sağlığı tehdit eden madde: Akrilamid
FAVV tarafından yapılan açıklamada, cipsin içeriğinde tespit edilen akrilamid maddesinin insan sağlığı için ciddi risk oluşturduğu vurgulandı. Akrilamid; patates, cips, ekmek gibi nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında oluşan ve uzun vadede kanser riskini artırabilen bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.
Belçika sağlık araştırma enstitüsü Sciensano, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne (EFSA) dayandırdığı açıklamasında, akrilamidin vücutta glisidamid adlı bir metabolite dönüştüğünü ve bu maddenin hem nörotoksik etkiler gösterebileceğini hem de DNA yapısına zarar verebileceğini bildirdi.
Belçikalı yetkililer, ürünü satın alan tüketicilere en yakın Carrefour mağazasına başvurarak ürünü iade etmeleri çağrısında bulundu. Söz konusu partiye ait tüm ürünlerin piyasadan hızlıca çekileceği kaydedildi.