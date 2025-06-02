Bu cipsi sakın yemeyin: Türkiye'de de satılıyor, 'kanser' tehlikesi ortaya çıktı

FAVV, tüketicilere “ürünü kesinlikle yemeyin” uyarısında bulunarak, iade çağrısı yaptı. Geri çağrılan ürünün, Carrefour Sensation markasına ait 150 gramlık “Chips Sticks Paprika Aromalı” cips olduğu belirtildi.

Güvenlik uyarısı kapsamında paylaşılan ürün bilgileri şöyle:

Marka: Carrefour Sensation

Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı

Gramaj: 150 gram

Lot Numarası: 59B30603

Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025

Satış Tarihi: 28/03/2025

EAN Kodu: 5400101098541

Sağlığı tehdit eden madde: Akrilamid

FAVV tarafından yapılan açıklamada, cipsin içeriğinde tespit edilen akrilamid maddesinin insan sağlığı için ciddi risk oluşturduğu vurgulandı. Akrilamid; patates, cips, ekmek gibi nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında oluşan ve uzun vadede kanser riskini artırabilen bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.

Belçika sağlık araştırma enstitüsü Sciensano, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’ne (EFSA) dayandırdığı açıklamasında, akrilamidin vücutta glisidamid adlı bir metabolite dönüştüğünü ve bu maddenin hem nörotoksik etkiler gösterebileceğini hem de DNA yapısına zarar verebileceğini bildirdi.

Belçikalı yetkililer, ürünü satın alan tüketicilere en yakın Carrefour mağazasına başvurarak ürünü iade etmeleri çağrısında bulundu. Söz konusu partiye ait tüm ürünlerin piyasadan hızlıca çekileceği kaydedildi.