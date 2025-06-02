Dikkat! Bu ürünleri kullanıyorsanız hormon dengeniz bozulabilir

Mutfakta, banyoda ya da temizlik yaparken sıkça kullandığımız malzemelerin birçoğu, yapılan bilimsel araştırmalara göre hormon dengesizliklerine yol açabiliyor. Özellikle plastik içerikli ürünler ve bazı kimyasal katkılar vücuttaki endokrin sistemine zarar verebiliyor.

İşte farkında olmadan kullandığımız ve hormon dengesini bozma riski taşıyan ürünlerden bazıları:



⚠️ Hormon dengesini bozabilecek ürünler:

📌 Kokulu mumlar

İçerdikleri sentetik koku ve parafin nedeniyle solunduğunda toksik etki yaratabilir.

📌 Ağartılmış fırın kağıdı

Beyazlatma işleminde kullanılan kimyasallar yüksek sıcaklıkta çözünerek yiyeceklere geçebilir.

📌 Oda parfümleri

Havaya karışan yapay koku molekülleri hormon sistemi üzerinde baskılayıcı etki yaratabilir.

📌 Poşet çaylar (plastik içerikli)

Sıcak suyla temas ettiğinde mikroplastik ve kimyasallar çaya karışabilir.

📌 Plastik şişeler ve saklama kapları

BPA gibi zararlı maddeler, içeceklere ve yiyeceklere geçerek hormonal bozulmalara neden olabilir.

📌 Market fişleri (termal kağıt)

İçeriğindeki BPA cilt yoluyla vücuda geçerek hormon sistemini etkileyebilir.

📌 Fırın poşetleri

Yüksek ısıda kullanılan plastik poşetler zararlı bileşenler yayabilir.

📌 Ağartılmış kahve filtreleri

Filtrelemede kullanılan kimyasallar sıcak suyla birlikte çözünüp içeceğe karışabilir.

📌 Islak mendiller

Bazı markalarda bulunan koruyucu kimyasallar cilt yoluyla vücuda emilerek hormonları etkileyebilir.