Bu Hatalar Yaşlı Görünmenize Neden Oluyor!

Güzel görünmek ve dikkat çekmek her insan ister. Makyajda her kadının olmazsa olmaz gündelik ritüellerinden ama yanlış makyaj uygulamaların sizin olduğunuzdan daha yaşlı görünmenize neden oluyor. Yanlış makyaj uygulamalarını derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Çok Fazla Kapatıcı Uygulamak

Mükemmel bir mat etki yaratma arzumuz nedeniyle çoğumuz çok fazla kapatıcı uygulama hatasına düşüyoruz. Yanlış rengi seçip çok kalın bir katman uygularsanız, kırışıklıklarınızı ön plana çıkarır ve yüzünüzü yaşlı gösterirsiniz. Bunu önlemek için en iyi makyaj sanatçıları kalın fondötenlerden uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine, parlak parçacıklar içeren akıcı olanları seçin; bunlar, cildinizin aşırı yüklenmeden sağlıklı ve doğal görünmesini sağlar.

2. Alt Kirpiklere Maskarayı Aşırı Kullanmak

Alt kirpiklere rötuş yapmak ve göz kenarlarını vurgulamak için maskara kullanmak, bakışlarınıza ekstra ifade katabilir. Öte yandan kirpiklerinize çok fazla maskara sürmek herkesin dikkatini göz çevresindeki kırışıklıklara kaydıracaktır. Bu kırışıklıklar ne kadar küçük olursa olsun, kalın maskara onları ön plana çıkaracaktır!

3. Yanlış Ruj Tonunu Seçmek

Buna hiç şüphe yok; ruj, görüntünüzde harikalar yaratabilir! Bu sezon zengin, doygun renkleri denemekten korkmayın. Ancak unutmayın, eğer dudaklarınız doğuştan darsa koyu tonlu rujlardan uzak durmalısınız. Koyu renklerin dudaklarınızı daha da ince göstermesi muhtemeldir.

Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız ruj da işinize yarayabilir; tek yapmanız gereken doğal dudak çizginizin üzerine çıkmak!

4. Koyu Renk Farları Yanlış Şekilde Uygulamak

Göz kapağı bölgesinin tamamına gölge uygulamamaya dikkat edin; bu, gözle görülür şekilde daha yaşlı görünmenizi sağlayacaktır! Yapılacak doğru şey sadece gözlerinizin dış köşelerine hafifçe vurmaktır.

5. Alt Kapak Eyelinerini Aşırı Kullanmak

Alt kapağınıza koyu renk eyeliner sürmek gözlerinizin dar görünmesine neden olur. Bu etkiyi ortadan kaldırmak için hafif bir makyaj kalemi kullanın; bu, görüntünüze açıklık katacaktır!

6. Yanaklarınızın Elmalarına Allık Sürmek

Koyu ve yoğun renklere veda edin! Dikkatinizi uçuk pembe veya şeftali gibi daha açık tonlara çevirmenin zamanı geldi. Allığı yanaklarınızın orta kısmına değil üst kısmına sürmeye özen gösterin. Yanaklarınızın elmacık kemiklerini vurgulamak gençken iyi bir fikir olabilirdi, ancak olgunlaştıkça cildimizin geçirdiği değişikliklere uyum sağlamak zorundayız. Merkezi bölgeyi vurgulamak yerine, burun bölgesine çok yakın olmayan üst elmacık kemiklerine allık sürmeyi deneyin. Yumuşak ve doğal tonları kullanmak yüzünüzü daha genç gösterecek ve ona romantik bir ışıltı verecektir. Ayrıca elmacık kemiklerinize allık sürmenin bölgesel bir kaldırma etkisi olması gerekir.

7. Kaşlarınızı Çok Fazla Vurgulamak

Kaşlarınızı büyütmek ve vurgulamak için yoğun koyu renkler kullanmak, yüzünüzün dağınık ve yaşlanmış görünmesine neden olabilir. Doğal kaş renginizden bir ton daha açık renkler kullanmanız daha akıllıca olacaktır.

8. Düzeltici Kullanmayı İhmal Etmek

Göz altındaki koyu halkalar birçok kişi için sorun teşkil etmektedir. Yaşımız ilerledikçe bu lekeler daha da belirgin hale gelir. Kapatıcı kullanımı sorunu daha da kötüleştirecektir. Öte yandan, biraz düzeltici uygulamak mucizeler yaratacaktır! Sadece karanlık bölgelere uygulamaya çalışın ve mümkün olduğunca ince bir şekilde yayın.

9. Dudak Hatlarınızı Gölgelendirmeyi Unutmak

Başarılı bir makyaj için dudak kalemi kullanmak şarttır. Ağız taslağını daha belirgin ve çekici hale getirmenizi sağlar. Ancak doğal dudak sınırlarını fazla çizerek dudaklarınızı daha büyük göstermeye çalışırken çok dikkatli olmalısınız. Astarı her zaman dudakların ortasına doğru gölgeleyin; aksi takdirde görünür bir 'bıyık' elde etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız!

10. Yüzünüzü Çok Kalın Pudralamak

Pudra, yalnızca küçük miktarlarda uygulandığında cilt kusurlarını düzeltmek için iyidir. Çok cömertçe kullanılırsa, şeyin kendisi bir sorun haline gelir! T bölgesindeki yağlı, parlak etkiden kurtulmak için hafif mineral veya pirinç tozu kullanın. Göz çevresindeki bölgeyi pudralamaktan kaçının; bu yalnızca kırışıklıkları vurgulayacak ve cildinizin kuru görünmesine neden olacaktır.