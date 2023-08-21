Bu iki baharatı sakın beraber tüketmeyin: Bağırsakları bozuyor! Makarna sosları ve çorbalardaki büyük hata
Uzmanlar beraber tüketilmemesi gereken bazı baharatlar olduğuna dair bir araştırma yaptı. Makarna soslarına ve çorbalarda sık sık kullanıyor. Peki uzmanları beraber tüketilmemesi gerektiğini söyleyen baharatlar hangileridir? İşte makarna sosu ve çorbaya koyulan bağırsakları bozan o baharatlar...
Yapılan araştırmalarda uzmanlar beraber tüketildiğinde bağırsakları alt üst eden baharatlar olduğunu tespit etti. Bağırsak içindeki sıvı dengesini bozan bu iki baharat en çok çorba, et yemekleri ve makarna soslarına konulur. Aynı özelliklere sahip oldukları için ters etki yapan bu iki baharatı ve araştırmayı sizler için derledik.
İngiltere bilim insanları tarafından yapılan araştırmada makarna sosu, çorba ve et yemeklerine koyulan baharatların benzer özellikler bağırsaklarda felakete neden olduğu tespit edildi. Peki bunlar hangi baharatlar?
BERABER TÜKETİLDİĞİNDE BAĞIRSAKLARI BOZAN BAHARATLAR
- Araştırmalara yer alan detaylarda kimyon ve karabiber neredeyse aynı özellikleri taşırlar. Asidik baz özellikte olan kimyon ve karabiber aynı anda bağırsakların sıvı sistemini bozar. Ayrıca vücuda birden aynı mineral ve vitamin yüklemesi yapar.
- Yüksek oranda C vitaminine sahip olan karabiber, yine C vitamini bakımından zengin olan kimyon aynı anda C vitamini yüklemesi yaparlar.
- Bağışıklık sistemi çok fazla C vitamini ile karşılaşınca harekete geçer. Çünkü ilk etapta sağlıklı olup olmayacağını bilmediğinden vücutta ateşlenmeye neden olur.
- Vücut hastalık formundayken baharatlar bağırsaklardaki flora sayısını artırır. Bu da adeta bağırsakların hızla çalışmasına neden olur. İshale yol açan bu iki baharat vücut ısı dengesini bozar.
- Vücutta ısı dengesi bozulunca bağırsaklardan sonra böbreklerde hasar alır. Böbrek üstü bezler kurduğundan taş ve kum oluşumuna yol açar. Uzmanlar bu yüzden benzer olan bu tarz baharatların beraber tüketilmemesi taraftarı.
- Kanı incelterek kan basıncını da artırabilir. Ayrıca beyne hasar verebilirler. Anı kan sıçraması beynindeki damarları şişirerek patlamaya yol açabilir. Bu iddialar doğrultusunda özellikle bu tarz bahartlar bir arada tüketilmemeli.