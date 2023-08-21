Bu iki baharatı sakın beraber tüketmeyin: Bağırsakları bozuyor! Makarna sosları ve çorbalardaki büyük hata

Yapılan araştırmalarda uzmanlar beraber tüketildiğinde bağırsakları alt üst eden baharatlar olduğunu tespit etti. Bağırsak içindeki sıvı dengesini bozan bu iki baharat en çok çorba, et yemekleri ve makarna soslarına konulur. Aynı özelliklere sahip oldukları için ters etki yapan bu iki baharatı ve araştırmayı sizler için derledik.

İngiltere bilim insanları tarafından yapılan araştırmada makarna sosu, çorba ve et yemeklerine koyulan baharatların benzer özellikler bağırsaklarda felakete neden olduğu tespit edildi. Peki bunlar hangi baharatlar?

BERABER TÜKETİLDİĞİNDE BAĞIRSAKLARI BOZAN BAHARATLAR

Araştırmalara yer alan detaylarda kimyon ve karabiber neredeyse aynı özellikleri taşırlar. Asidik baz özellikte olan kimyon ve karabiber aynı anda bağırsakların sıvı sistemini bozar. Ayrıca vücuda birden aynı mineral ve vitamin yüklemesi yapar.









Yüksek oranda C vitaminine sahip olan karabiber, yine C vitamini bakımından zengin olan kimyon aynı anda C vitamini yüklemesi yaparlar.



