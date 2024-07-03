Bu üründen uzak durun! O ülkede 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Jelibonların sağlıklı olup olmadığı konusu yeniden gündemde. Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları Kurumu, jelibon yedikten sonra hastaneye kaldırılan kişiler hakkında açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Bu üründen uzak durun! O ülkede 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Editör: Yağmur Biçen
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Her yaş grubunun severek tükettiği ünlü bir markanın jelibonlarını yiyen en az beş kişi, halüsinasyon gibi çeşitli belirtilerle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Uncle Frog markasına ait mantar içerikli jelibonlar, tüketicilerde kalp çarpıntısı ve rahatsız edici halüsinasyonlara yol açtı.

Bu üründen uzak durun! O ülkede 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

HALÜSİNASYONLARA NEDEN OLUYOR

Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları Kurumu, Nisan ayından bu yana "aslan yelesi" ve "kordiseps" içeren jelibonları yiyen en az beş kişinin Yeni Güney Galler'de tedavi gördüğünü bildirdi.

Bu üründen uzak durun! O ülkede 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 2 Jelibon tüketenlerde kusma, halüsinasyonlar, nabız artışı, nöbet benzeri durumlar ve istemsiz hareketler gibi belirtiler ortaya çıktı.

Bu üründen uzak durun! O ülkede 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 3

Üç çocuk annesi Laura Jones, jelibon yedikten sonra saatler süren rahatsız edici semptomlar yaşadığını ve kalp atış hızının 160'a çıktığını söyledi. Jones, bu şekerlemeleri anksiyetesi için iyi geleceği düşüncesiyle internetten sipariş ettiğini ve hayatında hiç bu kadar tuhaf bir deneyim yaşamadığını belirtti.

Bu üründen uzak durun! O ülkede 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 4Avustralya Yeni Zelanda Gıda Standartları Kurumu, Uncle Frog markalı mantar içerikli jelibonların piyasadan toplandığını ve tüketicilere bu ürünlerden kaçınmaları gerektiğini duyurdu. Yetkililer, jelibon yedikten sonra sağlık sorunu yaşayanların hemen doktora başvurmalarını tavsiye etti.

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# jelibon # tehlike # gıda zehirlenmesi
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