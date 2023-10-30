Burun tıkanıklığı hafifletme yolları!

Burun tıkanıklığı, burun hava yollarının kısmen veya tamamen tıkanmasıdır ve genellikle kan damarlarının iltihaplanması nedeniyle burnu kaplayan zarların şişmesi nedeniyle burun solunumunun bozulmasına yol açar. Burun tıkanıklığı hafifletme yollarını inceleyeceğimiz yazımız sizlerin bu rahatsızlığını gidermeye yardımcı olacaktır!

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun tıkanıklığının nedenleri farklı olabilir ve her birey için değişebilir. İşte en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır: Soğuk hava koşulları veya grip gibi solunum yolu enfeksiyonları, burun mukozasının iltihaplanmasına neden olabilir ve bu da tıkanıklığa yol açar. Ayrıca özellikle bazı kişilerde polen, ev tozu, hayvan tüyleri gibi alerjenlere karşı duyarlılık fazladır, bu kişiler alerjik reaksiyonlar sonucu burun tıkanıklığı yaşayabilirler. Diğer bir burun tıkanıklığı sebebi, sinüslerin iltihaplanması veya enfeksiyonu, burun tıkanıklığına neden olabilmektedir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle baş ağrısı ve yüz ağrısı ile birlikte gelir. Son olarak bazı insanların, burunlarının anatomik yapısından kaynaklanan tıkanıklık sorunları yaşayabilirler.

BURUN TIKANIKLIĞI HAFİFLETME YOLLARI NELERDİR?

Burun tıkanıklığını hafifletmek için bazı yöntemleri deneyebiliriz; bunlardan ilki, bol sıvı tüketmektir. Bol sıvı mukus üretimini azaltmaya yardımcı olur. Diğer bir hafifletme yolu, yaşam alanımızda nemlendirici kullanmaktır. Nemlendiriciler, havadaki nemi artırarak mukusun daha kolay akmasına yardımcı olur.

Diğer bir rahatlatme yolu; buhar banyosu yapmaktır. Buhar banyosu burun içindeki mukusun yumuşamasına ve akmasına yardımcı olur. Eğer burunda herhengibir nedenden dolayı şişlik varsa soğuk kompres uygulamak, burun içindeki şişliği azaltmaya yardımcı olur. Doktor kontrolünde alınan burun spreyleri veya damlaları, burun pasajlarını açarak nefes almayı kolaylaştırır.

BURUN TIKANIKLIĞI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

Burun tıkanıklığını hafifletmeye yardımcı olabilecek evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler vardır. Bu yöntemler, tuzlu su çözeltisi kullanmak, burun tıkanıklığını hafifletmenin en etkili doğal yöntemlerinden biridir. Tuzlu su, mukusun incelmesine ve akmasına yardımcı olur. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı burun deliklerinize çekin ve birkaç dakika bekletin. Tuzlu su harici buhar banyosu yapmak, burun içindeki mukusun yumuşamasına ve akmasına yardımcı olur. Bir tencerede su kaynatın ve üzerine bir havlu kapatın. Havlunun üzerinden çıkan buharı soluyun.