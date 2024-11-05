Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor

Karatay, beyaz ekmeğin insan sağlığına beklenenden çok daha fazla zarar verdiğini vurgulayarak, dünya genelinde milyonlarca insanın vazgeçemediği bu gıdanın tehlikeleri hakkında bilgi verdi. Yüksek trigliserid seviyesinin kalp hastalığı riskini artırarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına neden olabileceğini ifade etti. Bu durumun, kalp krizi, inme ve çeşitli kalp-damar hastalıklarının riskini artırmasının yanı sıra pankreas iltihabı, şeker hastalığı ve hipertansiyona zemin hazırlayabileceğini söyledi. NTV'nin aktardığına göre, Karatay, beyaz ekmek yapımında kullanılan rafine unlarda bulunan aminopeptin şekerinin insan metabolizmasında hazmedilmesi için gerekli enzimlerin olmadığını dile getirdi.

"Birçok kişi 'Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyor. Evet, yemeyeceksiniz!" diyen Karatay, üç beyazın (beyaz un, şeker ve tuz) neden olduğu hastalıkların tamamen önlenebilir olduğunu da vurguladı.

Ekmek yerine ne yenebilir? Karatay, önceki açıklamalarında "Ekmek yerine yanına çiğ havuç veya turp koyabilirsiniz. Kış aylarının gelmesiyle bu seçenek gerçekten tok tutar. Üzerine de şekersiz kahve, sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek, beyinde bir bağışıklık oluşturmaktır," şeklinde görüş bildirmişti.