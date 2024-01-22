Canan Karatay listesini açıkladı! Mucizevi 5 besin...

İnfluenza salgını nedeniyle hastanelerin acil servisleri tıka basa dolmuş durumdayken, başka kronik hastalar olmak üzere kendilerini salgından korumak isteyenler organik formüller arıyor.

Bağışıklık sitemini güçlendirmek isteyenler için Prof. Dr. Canan Karatay 5 mucizevi besinini açıkladı.

1-LAHANA

Karatay'ın önerilerinin başında lahana geliyor. Lahana turşusunun dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden olduğunu söyleyen Karatay, Alzheimer, kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra karaciğer yağlanmasını engellediğini ve kan şekerini düzenlediğini ifade etti.

Ayrıca Canan Karatay'ın bu sözleri, İngiltere Kanser Araştırma Vakfı'ndan Profesör Tim Key tarafından da destekleniyor. Yapılan bazı çalışmalar sonucunda brokoli ve lahana gibi sebzelerin bağırsak kanseri riskini azaltan moleküllere sahip olduğu belirtiliyor.

2-İLİKLİ KEMİK SUYU

Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah uyandığında mutlaka "ilikli kemik suyu" içtiğini birçok programda dile getirmişti. Karatay, ilikli kemik suyunun kemikleri âdeta çeliğe dönüştürdüğünü söylüyor. Karatay, ayrıca ilikli kemik suyuna limon suyu ve kaya tuzu eklediğinin de altını çiziyor. Karatay'a göre ilikli kemik suyu, vücudu hastalıklara karşı koruyor ve aynı zamanda hormonları rahatlattığını, kas bağlarını kuvvetlendirdiğini dile getiriyor.

3-ELMA SİRKESİ

Yüksek oranda antioksidan içeren elma sirkesi de Canan Karatay'ın mucizevi besinler listesinde.

Canan Karatay, sirkelerin doğal ve doğru şekilde yapıldığında doğadaki en zengin probiyotik kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor.

4-SARIMSAK

Sarımsak, geçmiş çağlardan bu yana sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve gerek sağlığın geliştirilmesi gerekse lezzet amaçlı olarak sıklıkla kullanılan besinlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Karatay'ın 'bol bol tüketin' dediği sarımsak, içeriğindeki "prebiyotik" sayesinde bağırsaklarda yararlı bakteriler için gerekli ortamı hazırlayan sarımsak, aynı zamanda "allisin" adlı maddeyle bağışıklığı güçlendiriyor.

5-SOĞAN

Karatay'a göre, Anadolu sofralarının vazgeçilmesi ve çoğu yemeğe lezzetini veren soğanın kavrulmadan, çiğ bir şekilde yenmesi gerekir. "Her öğünde tüketin" dediği kuru soğan sayesinde prebiyotik alımının sağlanabileceğini belirten Karatay, aynı zamanda soğanın mineral bakımından da çok zengin olduğunu vurguluyor.

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