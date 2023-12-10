Canan Karatay mucize besini açıkladı! Uzun yaşamanın sırrı...

İnsanlar uzun yaşam ile beslenme arasında bağlantı kurmaya eğilim gösteriyor. Hatta kimi zaman beslenmenin modern tıptan daha etkili bir tedavi yöntemi olduğunu iddia edenler bile var.

İşte tam da bu noktada ülkemizde sağlıklı beslenme konusundaki tartışmalı çıkışlarıyla bilim çevrelerinin eleştiri oklarının hedefinde olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşamak isteyenlere yönelik bir tavsiyede bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun yaşamak isteyenlere lahanayı öneriyor. Ülkemizde de şu sıralar hasadına başlanan gıdanın bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birtakım faydaları bulunuyor.

Brassica ailesine ait bir sebze türü olan lahana, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek besin değeriyle de dikkat çekiyor. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde sağlık açısından birçok fayda sağlıyor.

Lahana aynı zamanda kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak göze çarpıyor.. Düşük kalorili olması ve tok hissettirici özelliği kilo yönetimine yardımcı oluyor.

Lahananın faydaları nelerdir?

1. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Lahana, C vitamini bakımından zengindir. Bu vitamin, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmada etkilidir.

2. Sindirim Sistemini Düzenler: Lif içeriği yüksek olan lahana, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Sindirim sorunlarına iyi gelir ve kabızlık gibi rahatsızlıkları önler. Aynı zamanda bağırsak sağlığını destekler.

Kanser Riskini Azaltıyor

3. Kanser Riskini Azaltır: Lahana, içeriğindeki fitokimyasallar sayesinde kanser riskini azaltıcı etkiye sahiptir. Özellikle kolon kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır.

4. Göz Sağlığını Destekler: Lahana, A vitamini ve beta-karoten bakımından zengindir. Bu besinler göz sağlığını destekler ve göz hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıkların riskini azaltır.

Zayıflamaya Yardımcı Oluyor

5. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Lahana, düşük kalorili bir sebzedir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. İçeriğindeki lifler sayesinde tokluk hissi verir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Aynı zamanda yağ yakımını hızlandırıcı etkisi vardır.

6. Kalp Sağlığını Destekler: Lahana, kalp dostu bir sebzedir. İçeriğindeki potasyum ve magnezyum gibi mineraller, kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını destekler. Aynı zamanda kolesterol seviyelerini düşürücü etkisiyle de bilinir.