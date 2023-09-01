Canan Karatay yine haklı çıktı! Kötü kolesterol seviyesini sıfırlayan yağ

Hayvansal yağ olan kuyruk yağı tüketiminde yıllardır bilinen yanlışı Canan Karatay düzeltti. Çoğu kişi kuyruk yağının kalp krizi riskini artırdığını düşünür. Ancak Canan Karatay kuyruk yağının aksine kötü kolesterol seviyesini düşürdüğünü açıkladı. Her ne kadar çoğu kişi karşı çıksa da aslında Japon bilim insanları da Canan Karatay'a destek verdi.

Japon bilim insanları kuyruk yağının faydalarını sıralarken aslında İbn-i Sina'da yüzyıllar önce kuyruk yağının diz ağrılarına şifa olduğunu kanıtlamıştır.

PEKİ KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kuyruk yağı hayvansal olduğundan içeriğinde yüksek oranda omega-3 yağ asitleri ve kolajen barındırır. Bu iki vitamin ve mineraller sayesinde vücudun işlevsel kontrolü artar. Özellikle hücreler yenilenerek organlar daha işlevsel hale gelir.

Bunun yanı sıra cilt yapısında azalan kolajen miktarını artırarak cilt yapısını güzelleştirir. Kuyruk yağı tam bir kolajen deposu olarak kullanılır. Günümüzde kolajen barındıran tüm kozmetik krem ve yapımlarda kullanılır.

Cilt bariyerinden de vücuda nüfuz ederek kemik ve kaslarda oluşan iltihaplanmayı iyileştirir. Vücuttaki sıvı kaybını engelleyerek kemiklerin sürtünme riskini azaltır.

Vücutta beslenmeye dayalı artan kötü kolesterol seviyesini azaltarak kalp ve damar sağlığını destekler. Özellikle damar tıkanıklığının önüne geçer.

Vücutta aynı zamanda antioksidan görevi görerek bağışıklık sistemindeki protein miktarını artırır. Böylece vücut her hangi bir virüs ve bakteriye maruz kaldığında anından işlevselliğini artırır.