Çayınız demini alana kadar hazır! 2 patates 1 yumurta tarifi

Anadolu insanları sürekli çalıştıkları için en kolay yöntemlerle sofralarını şenlendiriyorlar. Çay demini tutana kadar kahvaltı sofralarını şenlendiren 2 patates 1 yumurta tarifini duyan ise şaşırıyor. Zahmetsiz olan 2 patates 1 yumurta tarifi sayesinde kahvaltı sofralarında göz doyurucu bir şölen sergilenmiş oluyor.

Özellikle yayladaki insanlar sık sık bu tarz tarifler ve alternatif tatlar sayesinde hem sağlıklı hem de güne daha dinç başlıyorlar.

İŞTE 2 PATATES 1 YUMURTA TARİFİ

MALZEMELER

2 patates

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

Karabiber ve tuz

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın.

Kabuklarını soyup çatalla ezin.

İçine karabiber tuz ilave edip bu kez temiz ellerinizle ezin.

Akabinde un ve yumurtayı ilave edin ve hamur gibi yoğurun.

Yoğurma işlemi bittikten sonra bir köşede 5 dakika dinlendirin.

Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinizle ezin.

Dümdüz yaptıktan sonran tavada ısıttığınız yağa koyup arkalı önlü kızartın.

Yağ çeken bir havlu kağıt tabağa serin üzerine koyun.

Afiyet şifa olsun...