Çayınız demini alana kadar hazır! 2 patates 1 yumurta tarifi

Kahvaltı sofralarını şenlendirmek ve doyasına yemek tüketmek isteyenler için en kolay tarifleri keşfettik. Sadece 2 patates 1 yumurta ile çayınız demlenene kadar ortaya çıkan bu lezzete müptela olacaksınız. İşte 2 patates 1 yumurta tarifi...

Çayınız demini alana kadar hazır! 2 patates 1 yumurta tarifi
Çayınız demini alana kadar hazır! 2 patates 1 yumurta tarifi
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Anadolu insanları sürekli çalıştıkları için en kolay yöntemlerle sofralarını şenlendiriyorlar. Çay demini tutana kadar kahvaltı sofralarını şenlendiren 2 patates 1 yumurta tarifini duyan ise şaşırıyor. Zahmetsiz olan 2 patates 1 yumurta tarifi sayesinde kahvaltı sofralarında göz doyurucu bir şölen sergilenmiş oluyor. 

Özellikle yayladaki insanlar sık sık bu tarz tarifler ve alternatif tatlar sayesinde hem sağlıklı hem de güne daha dinç başlıyorlar. 

patates yumurta tarifi

İŞTE 2 PATATES 1 YUMURTA TARİFİ

MALZEMELER

2 patates 

1 yumurta 

1 yemek kaşığı un 

Karabiber ve tuz 

YAPILIŞI 

Patatesleri haşlayın. 

Kabuklarını soyup çatalla ezin.

İçine karabiber tuz ilave edip bu kez temiz ellerinizle ezin. 

Akabinde un ve yumurtayı ilave edin ve hamur gibi yoğurun. 

Yoğurma işlemi bittikten sonra bir köşede 5 dakika dinlendirin.

Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinizle ezin.

Dümdüz yaptıktan sonran tavada ısıttığınız yağa koyup arkalı önlü kızartın. 

Yağ çeken bir havlu kağıt tabağa serin üzerine koyun. 

Afiyet şifa olsun...

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