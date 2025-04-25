Çay değil adeta zehir içiyoruz: Uzmanlar uyardı

Antioksidan özelliği sayesinde vücut sağlığına olumlu etkileri bulunan siyah çay, Karadeniz’in bereketli topraklarında yetişiyor ve sofralarda yerini alıyor. Sudan sonra dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan çay, ülkemizde de vazgeçilmez alışkanlıklar arasında yer alıyor. Ancak doğru demlenmediğinde, çayın zararı faydasını geçebiliyor.

Çay, kaynar suya doğrudan maruz bırakıldığında acılaşabilir ve lezzetini kaybeder.

Uzun süre ocakta bekletilen çay, yüksek ısı nedeniyle mide problemlerine yol açabilir. Gastrit, ülser gibi rahatsızlıkların yanı sıra sürekli yüksek ısıda tüketilen çay uzun vadede kanser riskini artırabilir.

Bu nedenle çayın iyice demlendikten sonra ocaktan alınması önerilir.

🫖 Lezzetli ve sağlıklı çay için “önce su, sonra çay” yöntemi

Uzmanlar, çayın lezzetini artıran ödüllü bir yönteme dikkat çekiyor: “Önce su, sonra çay.” Bu yöntemde doğrudan çayın üzerine kaynar su dökmek yerine, suyun üzerine çay eklenmesi tavsiye ediliyor.

İşte doğru çay demleme yöntemi:

Alt demlikteki suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra üst demliğe biraz sıcak su dökün.

Ardından yaklaşık 5 yemek kaşığı çayı (kaçak çaysa daha az) yavaşça sıcak suyun üzerine ekleyin.

Alt demliğe yeniden su koyarak ocağa alın.

Çayı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Bu şekilde hazırlanan çay, hem “tavşan kanı” renginde hem de lezzetli olur.

Demlikte oksijen kaybına dikkat!

Çay demlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli detay da suyun dökülme şeklidir. Suyu demliğe kenardan değil yukarıdan dökmek, kaybettiği oksijeni geri kazandırır ve çayın tadını olumlu etkiler.