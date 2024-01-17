Çinli Bilim insanları koronavirüsün mutantını mı yaptı? Beyni yiyen koronavirüs mutantı mı var?

2019'un son ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgına sebep olan koronavirüs hakkında araştırma yapan Çinli bilim adamları korku salmaya devam ediyor. Çinli bilim adamlarının bu kez da beyne saldıran koronavirüs mutantı ürettikleri tespit edildi.

BEYNİ YİYEN KORONAVİRÜS MUTANTI MI VAR?

Koronavirüs Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaların sık sık gündeme geldiği günümüzde Çinli bilim insanların çok daha korkutucu bir bilimsel araştırmaya imza attığı ortaya çıktı. Pekin'de görevli bilim insanlarının, "insanlaştırılmış farelerde" yüzde yüz ölümcül olan tehlikeli bir mutant Covid-19 virüsü geliştirdiği ortaya çıktı. GX_P2V olarak kodlanan bu virüsün, genetik olarak bir insana benzer şekilde davranmaya zorlanan farelerin beyinlerine saldırdığı ortaya çıktı.

ÇİNLİ BİLİM ADAMLARI NE YAPIYOR?

Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, "Bu, GX_P2V'nin insanlara yayılma riskinin altını çiziyor ve SARS-CoV-2 ile ilişkili virüslerin patojenik mekanizmalarını anlamak için benzersiz bir model sunuyor" ifadelerini kullandı. Ölümcül virüs, pandemiden üç yıl önce 2017'de Malezya pangolinlerinde keşfedildiği bildirilen bir koronavirüsün kuzeni olan GX/2017'nin mutasyona uğramış bir versiyonu olduğu da kayıtlara geçti. Virüsün bulaştığı tüm fareler sadece sekiz gün içinde öldü ve araştırmacılar bunun "şaşırtıcı derecede" hızlı bir ölüm oranı olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, her ne kadar ürkütücü olsa da, bu çalışmanın COVID-19 ile ilişkili virüsün bulaştığı farelerde %100 ölüm oranını rapor eden türünün ilk örneği olduğunu ve daha önce başka bir çalışmadan bildirilen sonuçların çok ötesine geçtiğini yazdı. Daha da önemlisi, çalışmanın sonuçları insanları nasıl etkileyeceğini açıkça göstermiyor. University College London Genetik Enstitüsü'nde epidemiyoloji uzmanı olan Francois Balloux, araştırmayı "korkunç" ve "bilimsel açıdan tamamen anlamsız" olarak değerlendirdi.