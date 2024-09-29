Çocuk sahipleri dikkat! Uzmanlar yanlış diyet hakkında uyardı



Obezite, özellikle fast food tüketiminin artmasıyla birlikte çok büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Uzmanlar bebeklikten itibaren mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor.

- Çocuk, yaşıtlarından, akranlarından biraz iri ise mutlaka bir çocuk doktoruna getirilmeli, boyuna ve kilosuna değerlerine bakılıp ona göre çocukluk çağında sorun varsa, o yaştan itibaren mutlaka zayıflatılmalıdır.

Anadolu Ajansı'nnın haberine göre, obezite ile mücadele konusunda önemli çalışmalar yapılıyor.

- Sempozyumda çocuklarla ilgili özel bir sunum yapılıyor. İlk 6 ay mutlaka anne sütü olmalı. 2 yıla kadar ek gıdalara geçiliyor ama yine anne sütü devam edilmeli. Aileler genelde şişman çocukları sever. 'Çocuğum ne kadar şişmansa, ben de demek o kadar iyi ebeveynim, ona iyi bakıyorum' fikri doğru değil.

Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Tıp dışı zayıflama yöntemlerinden uzak durulması gerektiğini belirtti. Yanlış diyet yöntemlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.