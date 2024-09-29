Çocuk sahipleri dikkat! Uzmanlar yanlış diyet hakkında uyardı
Obezite her geçen gün daha büyük bir sorun haline gelirken uzmanlar obezite ile mücadeleye bebeklikten başlanması gerektiğini belirtiyor. Yanlış diyet programlarının da ölümcül olabilleceği vurgulanıyor.
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Obezite, özellikle fast food tüketiminin artmasıyla birlikte çok büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Uzmanlar bebeklikten itibaren mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor.
- Çocuk, yaşıtlarından, akranlarından biraz iri ise mutlaka bir çocuk doktoruna getirilmeli, boyuna ve kilosuna değerlerine bakılıp ona göre çocukluk çağında sorun varsa, o yaştan itibaren mutlaka zayıflatılmalıdır.
Anadolu Ajansı'nnın haberine göre, obezite ile mücadele konusunda önemli çalışmalar yapılıyor.
- Sempozyumda çocuklarla ilgili özel bir sunum yapılıyor. İlk 6 ay mutlaka anne sütü olmalı. 2 yıla kadar ek gıdalara geçiliyor ama yine anne sütü devam edilmeli. Aileler genelde şişman çocukları sever. 'Çocuğum ne kadar şişmansa, ben de demek o kadar iyi ebeveynim, ona iyi bakıyorum' fikri doğru değil.
Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Tıp dışı zayıflama yöntemlerinden uzak durulması gerektiğini belirtti. Yanlış diyet yöntemlerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.
- İdeal kilo verme, haftada 1 kiloyu geçmemesi lazım. Hızlı kilo vermeler tehlikelidir, kalpte ileti bozukluklarına yol açabilir ve ölümcül olabilir. Kesinlikle kulaktan duyarak televizyondan, sosyal medyadan görerek, 'o diyeti yaptı zayıfladı, ben de bu diyeti yapayım' mantığı olmamalı. Şişmanlığın yüzde 99'u fazla yeme ve az enerji harcanmasıyla ilgili. Önce değerlere bakılmalı, ardından diyetisyen tarafından vücut değerlerine uygun diyet yapılmalı.