Çocuklar okula sağlıkları açısından da hazır olmalı! Çocuğunuzun bağışıklık sistemi güçlü mü?

11 Eylül itibariyle okullar açılacak ve milyonlarca çocuk ders başı yapacak. Çocuğunun hastalanması her aile için endişe veriyor. Çocuk hastalıklarında sentetik ilaçların yan etkisinden korkan aileler doğal tedavi arayışlarına yöneliyor. Ancak bu korkular bazen gereksiz olabiliyor.

ÇOCUKLAR OKULA SAĞLIKLARI AÇISINDAN DA HAZIR OLMALI! ÇOCUĞUNUZUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ MÜ?

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Hakan Erkman, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Çocuklu aileleri uyaran Doktor Erkman, “Okullar başlamadan önce çocuklarımızın bağışıklık sistemlerimi güçlü olması lazım. Çocuklarımızın bağışıklık sistemlerini korumamız için 4 önemli unsur var. İlk defa okula veya kreşlere giden çocuklar, ilk defa toplum içine girecekleri için bağışıklık sistemlerinin güçlü olması gerekiyor. Bunlarda düzenli uyku, yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve egzersiz” ifadelerini kullandı.

UYKU HASTALIKTA KORUYUCU ETMENDİR

Uykunun bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu vurgulayan Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Hakan Erkman, daha sonra şunları söyledi:

“Uyku vücudumuzun en önemli ihtiyaçlarından biridir. Düzenli uyku sırasında hücrelerimiz, vücudumuzun tamirini, onarımını ve vücudun dinlenmesini sağlar. Hasta olan çocukların uyku ihtiyaçları daha çok artar ve çok uyumaya başlarlar. Çünkü iyi bir uyku vücudu toparlar. Yeterli ve düzenli uykuyu ne kadar alsak da bizi hastalıktan alı koymasa da yine de hastalıktan koruyucu bir etmendir. Mesela 1 yaş altı çocukların temel olarak 12-16 saat uyumalıdır. 3-5 yaş arası çocuklar ise 11-14 saat uyumalıdır. 6-12 yaş arası çocuklar da 9-12 saat uyumalıdır. 13-18 yaş arası çocuklar, 8-10 saatlik uykuya ihtiyaç duyarlar. Erişkinlerde uyku en az 8 saat olmalıdır.”

SU TÜKETİMİ OLMAZSA OLMAZ!

Su tüketiminin çocuklar üzerindeki etkisinden bahseden Doktor Erkman, “İkinci olmazsa olmazlardan biri de yeterli su tüketimidir. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için günlük yeterli su miktarı almamız gerekiyor. Yeterli su miktarı vücudumuzu koruyacak mineralleri ve besinleri taşımasına yardımcı olur, vücut ısımızı düzenleyecek, vücuttaki zararlı atıkları dışarı atıp enerji sağlayacaktır. Su içeren sebze ve meyveler de tercih edilebilir. İlk 6 ayda bebeğe sadece anne sütü vermemiz gerekiyor. Anne sütü yeterli olacaktır. Anne sütünden hariç hiçbir gıda verilmemelidir. 6-12 ay arası çocuklara günde 30 veya 100 mililitre, büyüdükçe su miktarı artacaktır. 1-4 yaş arası 4 su bardağı, 4-8 yaş arasına 4 veya 6 su bardağı, 8-12 yaş arasına da 6 veya 8 su bardağı su içmelerini öneriyoruz. 12 yaş üstü insanlara da 8 veya 10 su bardağı su tüketmelidir” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLÜ BİR HALE GELECEK?

Dengeli beslenmenin de çocukların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Doktor Erkman, “En önemli unsurlardan biri de dengeli beslenmedir. Dengeli beslenme sayesinde çocukların bağışıklık sistemi güçlenecek, düşük bulaşıcı hastalıkları önleyecek. Çocukların ihtiyaç duydukları vitamin, mineral, lif, protein ve antioksidanların alınması için her gün taze ve işlenmemiş yiyeceklerin tüketilmesini öneriyoruz. Evde hazırlanmış meyve suları içebilirsiniz. Taze ve sağlıklı gıdalara bağlı kalırsanız bağışıklık sistemi de sağlıklı ve güçlü olacaktır.

Sebzelerde ki vitaminlerin kaybolmaması için fazla pişirmemiz gerekiyor. Çocukların günlük beslenmelerinde iki bitkisel ve iki hayvansal gıda tüketmelerini öneriyoruz. Bitkisel olarak mevsimine göre meyve ve sebze, kuru baklagiller, hayvansal gıda olarak da et tavuk balık süt ve süt ürünleri tüketmelerini tercih ediyoruz” dedi.

Öte yandan Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doktor Hakan Erkman egzersiz yapmanın da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.