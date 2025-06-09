Çocuklarda sinsi tehlike: Hipertansiyon fark edilmeden ilerliyor

Çocuklarda hipertansiyon, çoğu zaman sessizce ilerleyerek fark edilmesi güç bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, özellikle kardiyolojik takibi olmayan çocuklarda bu hastalığın geç teşhis edildiğine dikkat çekti.

Hastane tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, çocukluk döneminde yüksek tansiyon genellikle belirgin bir belirti göstermeden gelişiyor ve bu nedenle çoğu vakada geç tanı konuluyor. Özellikle ergenlik dönemine kadar fark edilmeyen hipertansiyon, ilerleyen yaşlarda ciddi kalp, böbrek ve damar hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor.

RUTİN TANSİYON ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ VURGULANDI

Prof. Dr. Zeybek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde çocuklarda rutin tansiyon ölçme alışkanlığı bulunmuyor. Bu nedenle, özellikle kardiyoloji takibi olmayan çocuklarda hipertansiyon kolay kolay fark edilmiyor. Ancak ergenlik döneminde yapılan ölçümlerle tanı konulabiliyor.”

Bu durum, hipertansiyonun çocuklar açısından sessiz ama etkili bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Çocukluk çağı hipertansiyonunun nedenleri, erişkinlere kıyasla farklılık gösteriyor. Yetişkinlerde obezite, diyabet ve sigara ön planda yer alırken; çocuklarda hipertansiyon daha çok böbrek ve endokrin sistem hastalıkları ya da kalp kaynaklı sorunlarla ilişkilendiriliyor.

Zeybek bu noktada, tanı sürecinde multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini belirtti. Çocuk nefrolojisi, endokrinoloji, kardiyoloji ve diyetisyenlerin ortak takibiyle hastalığın kontrol altına alınabileceğini söyledi.

HER YAŞ GRUBU İÇİN AYRI TANSİYON DEĞERİ VAR

Prof. Dr. Zeybek, çocuklarda kan basıncının değerlendirilmesinde standart bir eşik olmadığını vurgulayarak, şu uyarıyı yaptı: “Erişkinlerde 140/90 mmHg üzeri hipertansiyon sayılırken, çocuklarda her yaş grubuna, kiloya ve boya göre özel tansiyon aralıkları vardır. Bu nedenle çocukların tansiyonu yaşlarına özel çizelgelerle değerlendirilmeli.”

Bu açıklama, ebeveynlerin çocuklarının sağlığı için bilinçli ve sistematik kontroller yaptırmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda görülen hipertansiyon vakalarında yaşam tarzının belirleyici olduğunu kaydeden Zeybek, ailelere önemli önerilerde bulundu: “Fast food tüketimi, aşırı tuz, hareketsizlik ve obezite; çocuklarda tansiyonun yükselmesinde ciddi rol oynar. Çocukların düzenli spor yapması ve aktif yaşam tarzı benimsemesi, tansiyonun kontrolü açısından hayati önem taşıyor.”