Covid vakaları arttı mı? DSÖ açıkladı! Veriler bir ayda ne kadar arttı? Covid vakalarında son durum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 vakalarında ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artış yaşandığını, dünya genelinde 1,4 milyonun üzerinde vakanın rapor edildiğini duyurdu. Artışa nazaran ölüm oranlarında ise düşüş yaşandığı bildirildi.

Covid vakaları arttı mı? DSÖ açıkladı! Veriler bir ayda ne kadar arttı? Covid vakalarında son durum
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DSÖ, epidemiyolojik güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre dünya genelinde COVID-19 vakalarında ciddi bir artış söz konusu.

COVİD VAKALARI ARTTI MI? DSÖ AÇIKLADI!

Buna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni Kovid-19 vakası ve 1800'ün üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi.

Covid vakaları arttı mı? DSÖ açıkladı! Veriler bir ayda ne kadar arttı? Covid vakalarında son durum - Resim : 1

Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı.

Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor.

DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla Kovid-19 vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi.

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