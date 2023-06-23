Dahi çocukların gizli silahı! Günde 4 tane az haşlanmış yumurta tüketirseniz...

Her anne baba çocuklarının dahi olmasını ister. Yapılan araştırmalarda dahi çocukların en sık tükettiği besin tespit edildi. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmada dahi çocukların daha anne karnında aldıkları bu besinin haşlanmış yumurta olduğu kanıtlandı.

Haşlanmış yumurta çocukların zekasını güçlendirerek daha iyi çalışmasını destekleyen bir besindir. Peki haşlanmış yumurta bu faydayı nasıl sağlıyor. İşte yanıtı...

HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI

Yapılan araştırmalarda az haşlanmış yumurtanın içeriğinde doğadaki en güçlü omega-3,5yağ asitleri var. Bu yağ asitleri beynin hızla çalışması için direk olarak sinir sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra az haşlanmış yumurtanın içine yüksek oranda da D vitamini var.

D vitamini vücudun genelinin gelişmesi için fayda sağlar. Çocukların gelişim çağında bu besinden tüketmeleri zihinlerinin yüzde kullanma oranını artırır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren az haşlanmış yumurta virüs ve bakterilerin çocukların vücut yapılarını ele geçirmeye izin vermeyen bir ilaçtır.

Gözün daha iyi görmesini sağlar. Az haşlanmış yumurta vücudun neredeyse tüm vitamin ve minerallerini kolayca karşılar.