Yaz aylarının kabus hastalığı geri döndü! El ayak ve ağız kısmına dikkat

Vaka sayılarındaki artış uzmanları harekete geçirdi. El, ayak ve ağız kısımlarında görülen kabarcıklar yaz aylarının kabusu olmaya başladı. Her yaşta görülen el ayak ve ağzı kısmında oluşan bu kabarcıklar özellikle çocuklarda görülmeye başladı. Vakaların bu kadar hızlı artması bulaşıcılık riskini de beraberinde getirdi. Uzmanlardan ardı sıra gelen uyarıları sizler için derledik.

EL AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI NEDİR?

İlkbahar ve yaz aylarında sıklıkla görülen ama bu yıl salgın olan el ayak ve ağız hastalığı, 10 yaş altındaki çocuklarda artışa neden oldu.

Pandemiye neden olması beklenen el ayak ve ağız hastalığında kaşınma kızarma ve kabarma sıkla görülen belirtiler oldu.

Kızamık ya da su çiçeği ile karıştırılan hastalığın belirtileri ilerledikçe lenf bezlerinde büyüme, deri döküntüsü, halsizlik yüksek ateş gibi durumları da beraberinde getirmeye başladı.

Bulaşıcı olan bu hastalıkta virüs diğer kişi de ortalama 2 günde seyreder. Deri üzerinde oluşan kabarcıklar artıkça yaralanma ve şiddetli iltihaplanmaya döner.

EL AYAK VE AĞIZ HASTALIĞINDAN NASIL KORUNUR?

Özellikle çocuklarda bu olaya dikkat edilmeli. Bulaşıcı riskini yetişkinlerden çok çocuklar yayar. El ayak ve ağız kısmında oluşan kabartılara dokunulmaması lazım.

Eller sık sık yıkanmalı. Toplu ortamlarda uzak durulmalı. Bu alanlara daha sakin saatlerde gidilmeli.

El kesinlikle ağıza götürülmemeli. Bu yüzden el hijyeni diğer hijyenlerden daha önemlidir.

Bu hastalığın kesin tedavisi yok. Virüs beyne sıçradığı an geri dönüşü olmayan riskler oluşur.

Akciğerde kanama ve vücutta sıvı toplamaya neden olur.