Davranışlarınız Çocuğunuzu Daha Popüler Hale Getirebilir

Her iyi ebeveyn, çocuğunun mutlu ve başarılı bir şekilde büyümesini sağlamak için elinden geleni yapar. Görünen o ki, arkadaşlık yalnızca kişinin genel refahında önemli bir rol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların yaşamlarında tatmin sağlıyor ve hatta daha uzun yaşamalarına yardımcı oluyor.

Davranışlarınızın çocuklar üzerindeki etkilerini araştırdık ve daha başarılı bireyler olmasını sağlayacak bilgileri paylaşmak istedik.

1. Popülarite Farklı Olabilir

Okuldaki popülerliği düşündüğümüzde, genellikle havalı çocukları hatırlama eğilimindeyiz. Ancak bu sadece bir tür statüdür. Okul hiyerarşisinde daha yukarılara çıkmaya çalışan çocuklar ve gençler, tehlikeli faaliyetlerde bulunabilir veya saldırgan olabilirler; ayrıca statü takıntısı olan kişiler büyüyünce ilişki sorunları yaşayabilir.

Bir diğer popülerlik türü ise beğenilebilirliktir. Psikologlara göre başkaları tarafından sevilen çocuklar sessizce liderlik eder, başkalarına yardım eder ve işbirliği yapar. İyi kişilerarası ilişkilere dayanan bu tür popülerlik, yaşamın ilerleyen dönemlerinde yardımcı olur: Araştırmalar, bu çocukların büyüdüklerinde daha fazla kazandıklarını gösteriyor.

2. Deneyimlerinizi Düşünün

Ebeveynler çocuklarının daha sevimli olmasına yardımcı olabilir çünkü bu özellik büyük ölçüde ebeveynlik tarzı sayesinde gelişir. Öncelikle okul yıllarınızı hatırlayın. Eğer işlenmemiş bir travmanız varsa bu çocuğunuzu olumsuz etkileyebilir. Araştırmalar, gençlik yılları düşmanlıkla geçen ebeveynlerin, çocuklarının ilişkilerini pek dikkate almadıklarını ve gerektiğinde müdahale etmediklerini gösteriyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarındaki ilişkilerinizi analiz edin. Kendinizi yalnız veya endişeli hissediyorsanız, bu duyguları, çocuğunuzun arkadaşlıklarına bakış açınızı etkilemeyecek şekilde işlediğinizden emin olun.

3. Eleştiriye Dikkat Edin

Çocuğunuzu aşırı derecede eleştirmek onu daha agresif hale getirebilir ve davranış sorunlarına neden olabilir. Bu aynı zamanda çocukları akranları tarafından daha az sevilir hale getirir çünkü ilişkilerini kötü yönde etkiler. Nezaket ve işbirlikçi olma gibi nitelikler rol modellerden alındığı için, başkalarına davranış şeklinizde bu kalıpları göstermek iyi bir fikirdir.

Sadece ona değil diğer insanlara da öfkelenmemek için, çocuğunuzun yanındayken tepkilerinizi elinizden geldiğince yönetmeye çalışın.

4. Duygusal Kontrol Çok Önemlidir

Daha anlamlı arkadaşlıklar kurabilmek için çocuğun duygularını iyi kontrol edebilmesi gerekir. Bu onları bastırmak anlamına gelmiyor, aslında tam tersi. Çocuklar bir şeyi ifade etmeleri gerektiğinde ama yapamadıklarında “harekete geçerler”. Empati burada çok işe yarar; bu şekilde çocuk, bir duygunun iyi olmasa da tehlikeli olmadığını, ebeveynlerinin onları dinleyip yardım etmek için orada olduğunu öğrenir.

Çocuğunuzun sesini duyurmasını sağlamak için elinizden geleni yapın ve yaşadığı duygularla, özellikle de olumsuz olanlarla baş etmesine yardımcı olun.

5. Çocuklarınıza Önce Kendilerini Sevmeyi Öğretin

Araştırmaya göre, popülerlik söz konusu olduğunda çocukların özgüvenleri önemli bir rol oynuyor. Psikologlara göre, hayatımızda meydana gelen kötü şeylere nasıl tepki vereceğimizi öğrenmemiz gerektiğine ve kendimizi suçlamak yerine, durum ve koşulların sağlanması gerektiğine inanıyorlar.

Çocuğunuza sorumluluk öğretin, ancak her zaman suçu üstlenmenin olumsuz olaylara karşı sağlıklı bir tepki olmaktan uzak olduğunu unutmayın.