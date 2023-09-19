Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu

Yataktan sürünerek kalkıyorsanız eyvah! Enerjiniz çekilmiş olabilir. Bu yüzden annelerimizin yıllardır bize zorla yedirdiği bu karışımı artık severek tüketme zamanı geldi. İlk doktorlarımız olan annelerimiz ya da büyük annelerimizin yaptığı bu karışımla adeta enerjisi yüksek çocukluk geçirdik. Peki bu karışımı okul ve iş hayatında da denemeye ne dersiniz? Vücudu baştan sonra yenileyen bu 5 besinden yapılan karışımı tüketmeden önce besin alerjilerinizi kontrol edin.

Ceviz, tarçın, bal, badem ve fındık gibi besinlerden oluşan karışımı en az 3 gün boyunca tüketebilirsiniz. Karışımın etkisi bilimsel olarak da tam 10 saat devam ettiği ortaya çıktı.

İŞTE DOPİNG ETKİSİ OLAN 5'Lİ BESİN KARIŞIM VE FAYDALARI

Bir kaseye yarım su bardağı bal, bir adet ceviz, 2 adet badem, 3 adet çiğ fındık kırıp ekleyin. Ardından bir çay kaşığı kadar tarçın ilave edin. Karışımı kasenin dibinden karıştırarak iyice birbirine geçmesini sağlayın. Günde sadece bir kaşık tüketerek zinde olabilirsiniz.

Peki bu karışımın faydaları nelerdir?

İçeriğinde tarçın bulunduğundan vücuttaki iltihap ödem oranını azaltır.

Bal etkisiyle de bağışıklık sistemine antioksidan görevi sunar.

Vücutta hem aynı anda iltihabı hem de virüsleri yok eder.

Öte yandan kemiklerin inceleyen yapısını güçlendirerek adeta dokusal format atar. Kemik ve kas sistemlerinin sağlıklı hareketi için sıvı oranını dengeler.

Kemik erimesini ya da doku zedelenmesini hızla önler. Hücreleri yenilenmesine yardımcı olur.

Sinir sistemindeki hücreleri güçlendiren E vitamini ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan bu karışım sayesinde adeta beyin gün boyu daha enerjik hisseder. Bilgi almada tüm loplar açık olur.