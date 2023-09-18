Canan Karatay yıllardır yapılan besin oyununu bozdu! Beyin gelişimimizi düşürdüler

Açıklamalarıyla gündem olan Canan Karatay, bu kez beyin gelişimini olumsuz etkileyen beslenme düzenimizle oyun oynayan sistemi eleştirdi. Canan Karatay, Japonya ve Güney Kore'nin yemek kültüründeki hassasiyeti örnek göstererek beyinlerinin neden geliştiğini açıkladı.

Canan Karatay, yıllardır yumurta ve tavuk üzerinde sık sık çıkartılan manipüle haberler nedeniyle tüketilmeden sakınılan bu besinlerin sağladığı protein beyin gelişimini desteklediğinin altını çizdi. Karatay, beyin ve protein arasındaki ilişkinin altını çizdi.

CANAN KARATAY YILLARDIR YAPILAN BESİN OYUNUNU BOZDU!

Güney Kore ve Japonya beslenme sistemini hatırlatan Canan Karatay her öğünlerinde mutlaka kümes hayvanlarına yer verdiklerini belirtti. Ayrıca neredeyse her yemeklerinde yumurta kullanan Karatay, bu yüzden beyinsel gelişimlerinde problem olmadığının altını çizdi. Karatay, proteinin sinir hücrelerini güçlendirdiğinden vücut içinde ihtiyaç duyulan tüm sitemlerin daha iyi çalıştığını hatırlattı.

Protein özellikle alzheimer ve unutkanlık gibi ileri yaş hastalıkları engellediğini belirten Karatay, dünya üzerinde bu hastalıkları yaşamayan tek toplumun onlar olduğunu söyledi. yumurtada özellikle aynı zamanda bulunan omega-3 yağ asitleri hücrelerin dokusunu hızla yeniler. Bu da ciltten organların işleyişine kadar fayda sağladığının altını çizdi. Karatay, özellikle çocuklarda gelişimin bu yüzden gerilediğinin altını çizdi.

KARATAY'DAN ANNE BABALARA UYARI!

Yeni neslin bu durumdan mahrum kaldığını belirten Karatay, anne babaların sık sık öğünlerde bu besinleri bol tutması gerektiğini belirtti. Beslenme çantalarında her sabah mutlaka haşlanmış yumurta koymaları için uyarıda da ayrıca bulundu. Çocukların ortalama 12 yaşında kadar fast food ürünlerinden uzak tutulması konusundaki uyarılarını yenileyen Karatay, açıklamalarındaki besinlerde en önemlisinin tavuk ve yumurta olması gerektiğinin altını çizdi.