Dünya'da Azalan Türkiye'de Artan Virüs! Baba Olma İhtimalini Azaltıyor

Dünya genelinde görülme oranı azalan HIV virüsü Türkiye'de giderek artıyor. Gizlice ilerleyen bu virüsün baba olma ihtimalini azalttığı keşfedildi. Peki HIV virüsü nedir ve nasıl bulaşır? İşte yanıtı...

Dünya'da Azalan Türkiye'de Artan Virüs! Baba Olma İhtimalini Azaltıyor
Dünya'da Azalan Türkiye'de Artan Virüs! Baba Olma İhtimalini Azaltıyor
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Bağışıklık sistemini çökerten insanlık tarihinin en eski virüslerinden biri olan HIV hakkında halen araştırmalar devam ediyor. HIV bulaştığı insanın tüm  denge sistemini bozan sinsi sinsi ilerleyen ve insandan insana bulaşa bir virüstür. 

HIV virüsü nedir?

AIDS hastalığına yol açan virüs HIV'dir. HIV, virüsü vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi parçalayarak görevini yapmasını engeller. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir. Virüs cinsel yolla bulaşır. Bu yüzden korunmasız ilişkilerde kişiden kişiye hızla geçer. En çok etkilediği cinsiyet ise kadınlardır. Ancak bilimsel araştırmalarda devam eden detaylar herkesi şaşırttı. 

baba olmayı engelleyen virüs

Baba Olmayı Engelliyor!

HIV virüsünün baba olmayı engellediği ortaya çıktı. Virüs doğurganlık sistemini etkileyerek sperm sayısını azalttığı tespit edildi. Aynı zamanda HIV virüsü olan anne ve babaların çocuklarına geçme oranı yüksektir. Bu yüzden bu virüse sahip kişilerin tedavi edilmeden çocuk sahibi olmaları tavsiye edilmez. Ayrıca HIV için uzmanlar mutlaka korunma ve korunma aşısını öneriyor. 

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