Ebeveynleriniz İle Sorun Yaşıyorsanız Dikkat!

Anne babanız sürekli yeterince iyi olmadığınızı söylerse hayatınız bir hapishaneye dönüşebilir. Bu, kişinin yetişkin yaşamını büyük ölçüde etkiler; sizi özgüvenden, görüşlerden ve içinizde eleştirel bir sesten mahrum bırakır. İyileşme bir irade darbesiyle gelmez, ancak doğru tavsiyeyle ihtiyaç duyduğunuz ve katlanabileceğiniz bir yolculuğa dönüşebilir. Bizde ebeveynleriniz ile sorun yaşıyorsanız, uzmanların görüşlerine göre ne yapmanız gerektiğini derledik.

1. Onları Memnun Etmeye Çalışmayı Bırakın

Anne babanızın sizin için öngördüklerini beğenmiyorsanız onları dinlemek zorunda değilsiniz. Uzmanlara göre, başkalarını değil; kendinizi ilk sıraya koymanızda bir sakınca yoktur. Yapmanız gereken cömertlik ve insanları memnun etmenin iki farklı şey olduğunu unutmamanızdır. Gerçek cömertlik, bu zevki paylaşmanın getirdiği gerçek ve sağlıklı öz saygıdan gelir. Ancak insanları memnun etmek, kendine olan saygıyı azaltmak ve anne babanın onayını beklemekle olur.

2. Görüşlerinizi Yeniden Oluşturun

Sorunlu ebeveynlerle yaşamak, duygu ve düşüncelerinizi sağlıklı bir şekilde nasıl ifade edeceğinizi bilememeniz anlamına gelir.

Bir arkadaşınız veya başka bir aile üyeniz gibi güvenebileceğiniz biriyle fikirlerinizi pratik edin. Örneğin, arkadaşlarınızla dışarı çıkma vaktiniz geldiğinde istediğiniz bir yeri önerin ve “Bunun yerine sinemaya gitmeye ne dersiniz?” gibi bir şey söyleyin.

3. Kendinizi Eleştirmeyi Bırakın

Çocukken istismara uğradıysanız, görmezden gelindiyseniz veya eleştirildiyseniz; Zihninizde muhtemelen kendi kendinize sert bir şekilde konuşmaya alışkınsınız. Diğer insanlardan gelen acımasız mesajlara takılıp kalma eğilimindeyiz, ancak düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz.

4. Sınırları Belirleyin ve Bunları Uygulayın

Net sınırlar belirlediğinizde, bu diğer insanların size nasıl davranacağını sınırlayacaktır. Anne-babanız ve sizin aranızda fiziksel ve duygusal bir boşluk yaratır ki bu, muhtemelen çocukken sahip olmadığınız bir şeydir.

Anne babanızla sınırlar koymak, neyin yasak olduğuna ve ne yapmak istediğinize karar verdiğinizde başlar. Onlarla paylaşmak istemediğiniz bir şey varsa önceden düşünün. Örneğin, tatilinizi kiminle geçireceğiniz size bağlı olduğundan sürpriz ziyaretlere hayır deyin, hazır olduğunuzda onların mesajlarına ve telefonlarına cevap verin.

5. Diğer Size Zarar Veren İnsanların Yanında Olmamaya Çalışın

Sorunlu ebeveynlerle büyümek muhtemelen beslenmeyi, sıcaklığı ve sevgiyi kaçırdığınız anlamına gelir. Bu sizi ebeveynlerinizle aynı nitelikleri paylaşan insanlara yakınlaştırır. Anne babanızdan alamadığınız desteği almak için istemeden benzer kişiliğe sahip birini arayabilirsiniz.

6. Her Şeyi Paylaşmayın

Güven, güçlü ve sağlıklı bir ilişkinin temel unsurudur ve kişisel bilgiler yalnızca güvenilir kişilerle paylaşılmalıdır. Toksik ebeveynler söz konusu olduğunda, özellikle sizi eleştiriyorlarsa, hakkınızda dedikodu yapıyorlarsa ve izniniz olmadan bir şeyler paylaşıyorlarsa bu kategoriye girmezler.

7. Nerede Buluşacağınızı Kontrol Edin

Sorunlu ebeveynler en çok evde ve diğer aile dostu yerlerde rahat ederler. Çünkü buralarda sizi kontrol etme güçleri var. Bir dahaki sefere ebeveynlerinizle buluşmak istediğinizde, etrafı diğer insanlarla çevrili, halka açık bir yer seçin. Orada kontrol sizde olabilir çünkü eski davranışlarına düşme konusunda aynı şansa sahip olmayacaklardır.