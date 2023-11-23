Eczacıların Başı Firmalar İle Dertte

İlaç firmaları SGK’nın kurallarına uymuyor”. Açıklama Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan geldi.TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “İlaç firmaları taahhüt ettikleri iskontoyu uygulamıyor, yüklü fatura ise eczacı ve vatandaşın sırtına ” dedi.

Eczacıların Başı Firmalar İle Dertte

Saydan, rahim ağzı kanserini önlemek amaçlı yapılan aşıların da sigorta kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

İlaç firmaları taahhüt ettikleri indirimi uygulamamaları Eczacı ve Vatandaşı karşı karşıya getirdi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç firmalarının SGK kurallarını tanımamasına tepki gösterdi.

Saydan, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında önleyici aşıları da ele aldı, aşılamanın antibiyotik kullanımını yarı yarıya azalttığını açıkladı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı, rahim ağzı kanserini önlemek için yapılan aşıların da geri ödeme kapsamına alınması gerektiğinin altını çizdi.

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