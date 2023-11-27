Elektronik Sigara Tehlike Saçıyor!

Türkiye’de üretimi de satışı da yasak ancak ‘Paff’ adı verilen bu zehir gençler ve çocuklar arasında oldukça yaygın.

Farklı ambalajı, çeşit çeşit renkleri ve aromasıyla gençlerin dikkatini çekiyor elektronik sigaralar. Yüksek dozda nikotin, ağır metal, kurşun ve kalay gibi maddeler içeriyor. Uzmanlar gençleri uyarıyor.

Bağımlılığa neden olan elektronik sigaranın uzun vadede ciddi zararları bulunuyor.