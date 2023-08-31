Eskiden diş macunu mu vardı! İşte Anadolu insanlarının beyaz dişlerinin sırrı

Anadolu'da eskiden diş beyazlatmak için kullanılan karışım günümüzde Japon Bilim insanlarının radarına girdi. Adeta çözümlemek için araştırma yapan Japon bilim insanları eskiden macun olmadan diş etleri hastalıklarına kadar önleyen bu karşımdan kalıcı bir malzeme üretmeye başladı.

Macunun üretilmediği yıllarda misvak kullanımı oldukça yaygındır. Ancak misvak diş aralarındaki besinleri temizleyerek yüzeysel bir durum sağlardı. Bununla beraber ise zamanla keşfedilen bu karışımla dişler bembeyaz oldu. Günümüzde diş beyazlatmak için tonlarca para ödeniyor.

İŞTE ANADOLU İNSANLARININ KULLANDIĞI DİŞ BEYAZLATAN KARIŞIM

Limon karbonat ve kahveden yapılan bu karşımı temiz bir kapta bekleterek bir kaç gün kullanabilirsiniz. Bir kaba bir tatlı kaşığı kahve, bir çay kaşığı karbonat ve 5 damla limon katıp karıştırın. Ardından karışımı misvak diş macunu yarımıyla dişlerine sürün. Yaklaşık 5 dakika dil üzerini bile fırçalayın günde iki defa bu karışımı uygulayın.

Diş eti arasında besin atıklarını temizlemekle kalmaz diş etlerini limondaki asit ve kahvedeki antioksidan sayesinde güçlendirerek zayıflamasına izin vermez.

Diş üzerinde tatar ya da kahve rengi bir oluşunu engelleyerek daha parlak görünmesini sağlar. Beyazlaştırarak güzel ve estetiksel bir gülüş sağlar.

Ayrıca karışım ağız içindeki enfeksiyonu azaltıp yemek borusuna kadar mukoz oranını dengeler. Tükürük içindeki iltihabı azaltır hormonu dengeler.

Diş aralarında sararmayı engelleyen kür sayesinde plaklar ve diş minesi hasar almaz. Ayrıca doğal asidik olduklarından ağız kokusunu da engeller.