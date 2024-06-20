Evimizdeki tehlike! Uzmanlar klimaya karşı uyarıyor

Aşırı sıcak hava bunaltıyor, serinlemek için hemen klimalara başvuruyoruz. Ancak yanlış ve dikkatsiz klima kullanımı sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle de uyku zamanları…

Uyku sağlığı ve hava sıcaklığının doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, klimaların doğru kullanılması gereğini vurguluyor. Uzmanlar ‘serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın’ diye uyarıyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, çalışan klimaya karşı uyumanın pek çok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekti. Yapılması gerekeni anlattı.