Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Üretime ilişkin son durumu paylaştı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Fahrettin Koca, yerli aşı üretimine ilişkin son durumu paylaştı:

Bakan, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi iddialarına da yanıt verdi.

- Bundan iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edilmiştir. Göçmen Sağlığı Merkezleri sadece yabancılara yani ağırlıklı Suriyelilere hizmet ediyor. Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. Ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar.