Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması! Üretime ilişkin son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı üretiminde son duruma yönelik konuştu. Koca, aşı üretiminin yapılacağı hıfzıssıhha merkezinin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. İnşaatın bitmesi halinde bugün kullanılan tüm aşıların yüzde 86’sının yerli olarak üretilir hale geleceğini belirtti.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.
“TÜM AŞILARIN YÜZDE 86’SINI ÜRETECEĞİZ”
Bakan Fahrettin Koca, yerli aşı üretimine ilişkin son durumu paylaştı:
- Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86’sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere.
SURİYELİ SAĞLIKÇILARIN İSTİHDAM İDDİASI
Bakan, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi iddialarına da yanıt verdi.
- Bundan iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edilmiştir. Göçmen Sağlığı Merkezleri sadece yabancılara yani ağırlıklı Suriyelilere hizmet ediyor. Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. Ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriyeli sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar.