Gençleri tehdit eden gizli tehlike: Puff bar ve elektronik sigaralar

Satışı yasak olmasına rağmen her köşe başında PUFF BAR adlı elektronik sigara tehlike saçıyor. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgisi var. Uzmanlar, bu cihazların bağımlılık yapıcı etkileri ve kimyasal içerikleri konusunda aileleri ve öğretmenleri uyarıyor. İşte ayrıntılar.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
Gençleri tehdit eden gizli tehlike: Puff bar ve elektronik sigaralar
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Tasarımları rengarenk göz alıcı ,duman değil, buhar yalanı ile satılıyor. Tehlikenin adı Kullan-at tipi elektronik sigaralar. Bu tehlike okullarda yaygınlaşıyor.

İlk olarak sigaraya göre daha zararsız bir alternatif olarak pazarlanan bu cihazlar, meyve kokusu ve şekerli tadı nedeniyle kısa sürede gençler arasında da yaygınlaştı.

Psikologlar, bu cihazların arkadaş çevresinde sosyal kabul görme amacıyla kullanıldığını, filmlerde de sevimli gösterilerek gençler arasında yaygınlaştırıldığını belirtiyor. Psikolog Yeliz Arda, “Elektronik sigara, bağımlılık yapan bir hastalıktır ve tedavi edilmesi gereken bir sorundur” diyor.

Öğrencilerin bu cihazlara kolayca ulaşabilmesi, sorunun boyutlarını daha da vahim hale getiriyor. Yasak olmasına rağmen okul çevrelerinde, marketlerde ve tekel bayilerinde bu ürünlerin satışı devam ediyor.

Psikolog Yeliz Arda, ailelerin gençlerin bu tür zararlı alışkanlıklardan korunmasında kritik bir rol oynadığını ifade ederek, “Aileler, çocuklarının yanında durmalı ve onları bilgilendirmelidir” çağrısında bulunuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Elektronik sigara sigara
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