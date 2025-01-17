Genel Sağlık Sigortası borçluları için yeni karar

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi bir yıl daha uzatıldı. GSS borcu olanlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

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Genel Sağlık Sigortası borçluları için yeni karar
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar için yeni karar alındı. Sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS borcu olanlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Borçlu olanların, sağlık hizmeti alabilmeleri için belirlenen önceki süre 31 Aralık 2024’te doluyordu. Normal şartlarda prim borçlarını kapatmaları gereken vatandaşlar, yeni düzenleme ile 2025 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

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