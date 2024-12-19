Gıdada sahtecilik yapanlar ifşa oldu! İşte o markalar

Market raflarında satılan balda, sucukta, zeytinyağında, yoğurtta ve baharatta sahtecilik yapıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı firmaların peşinde... "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. Vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar ifşa edildi.

Çok sayıda market ve şarküteride satışa sunulan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında "dana eti" yerine "domuz eti" kullanıldığı tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Çin restoranı da domuz etiyle gündeme geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan "dana kaburga" ürününde domuz eti çıktı.

Yeni listede yok yok. Zeytinyağları, yoğurt, baharat, börek ve bal markaları dikkat çekti.

Gürlevik Erzincan, Bal Cenneti, Abalı, Anzer Balcısı, Otantik, Gayem, Mutlukovan, Bal Deposu, Haskaymak ve Ecegün bal markaları taklit ve tagşiş yaptığı için tek tek ifşa edildi.

Listede balları zeytinyağları takip etti. Birçok markanın tohum yağı kullandığı tespit edildi.

Yine sucukta gıda boyası, kekikte yabancı madde, kıymalı börekte tek tırnaklı eti, Muhittinoğlu markasının yoğurdunda da nişasta tespit edildi.