Yaşam kalitesini artırmak hem iş hem de okul hayatında göz sağlığı önemlidir. Uzak ya da yakın görmeyi engelleyen her iki durumda da aynı zamanda baş ağrısı göz kenarlarında erken kırışma tarzında sağlık sorunları oluşur. Bu yüzden beslenmede mutlaka göz sağlığına fayda sağlayacak besinler tüketilmeli. Göz sağlığını desteklemek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ve belirli besinler tüketmek önemlidir.

Gözlerinizi Şahin Gibi Yapıyor! Gözlük Attıran Besinler

Somon, ton balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bu yağ asitleri, göz sağlığını destekleyebilir ve kuru göz sorunlarına karşı koruma sağlayabilir.

Yumurta sarısı, lutein ve zeaksantin gibi göz sağlığı için önemli olan antioksidanları içerir. Bu antioksidanlar, gözdeki zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayabilir.

Ispanak, brokoli ve pazı gibi yeşil sebzeler de lutein ve zeaksantin içerir. Bu besin maddeleri, retina sağlığını destekleyerek yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabilir.