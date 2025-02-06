Grip sonrası 'sarı serum' tehlikesi: Uzmanlar uyarıyor!

Sincan Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Atakan Savrun, sarı serumun yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Savrun, "İlaçla zehiri ayıran şey dozudur. Burada ilacı uygulayan kişinin doğru miktarı belirlemesi çok önemli. Eğer doz aşılırsa, faydadan çok zarara yol açabilir," dedi.

SARI SERUMUN YAN ETKİLERİ

Sarı serumun içinde B vitamini, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve steroidler gibi ilaçlar bulunabiliyor. Ancak, bu serumun standart bir tedavi yöntemi olmadığını belirten Savrun, doktor kontrolü dışında kullanılmasının ciddi yan etkilere yol açabileceğini söyledi.

SARI SERUMUN EN BÜYÜK TEHDİDİ: ANAFLAKTİK ŞOK

Savrun, sarı serumun içindeki en büyük tehdit olarak anaflaktik şoku işaret etti. Anaflaksi, hızla gelişen bir alerjik reaksiyon olup, hava yolları ve damarlarda ani bir reaksiyon meydana getirir. Savrun, "Anaflaktik şok geliştiğinde, nasıl bir trafik kazasında airbag açılıp patlıyorsa, aynı şekilde anaflaktik şokta da reaksiyon hızla gelişiyor. Bu reaksiyon, hastane dışında ve güvenli olmayan bir ortamda, örneğin evde uygulandığında ölümle sonuçlanabiliyor," dedi.

SARI SERUM YERİNE DOĞAL YÖNTEMLER

Doç. Dr. Atakan Savrun, grip tedavisinde sarı serumun doğru bir seçenek olmadığını belirterek, halkı doğal yöntemlerle tedaviye yönlendirdi. "Grip olduğunda bir tarhana çorbası içmek, paça çorbası içmek çok daha faydalı ve güvenlidir. Hem ucuzdur hem de içeriğindeki kolajen ve vitaminler sayesinde daha etkili olur," diyerek, halkı geleneksel tedavi yöntemlerini tercih etmeye davet etti.