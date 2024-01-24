Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?

Soluk borusunu nefes alış verişini önleyecek herhangi bir cisim tıkadığında ilk uygulanması gereken yöntem Heimlich manevrası. Öksürükle çıkmayan cismi bir an önce nefes borusundan çıkarmak için bu hayati müdahalenin doğru uygulanması gerekiyor.



Bir yılda binlerce insan heimlich manevrası ile hayata yeniden tutunuyor ancak müdahalede ilk 4 dakika oldukça önemli. Peki bu müdahale en doğru biçimde nasıl uygulanır? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülhane Kamuran müdahaledeki kritik noktaları anlattı.





- Heimlich manevrasında kurtarıcı, hastanın arkasına geçmeli, hastanın göbek çukuru ile göğüs kafesi arasına bir elini yumruk yaparak yerleştirmeli ve diğer eliyle de destekleyerek içe yukarı şekilde 5 kez baskı uygulamalı. Kişi yere paralel hale getirilmeli ve çıkana kadar denenmeli. Birkaç kez denendikten sonra da çıkmıyorsa 112 aranmalı

Uzmanlara göre çocuklarda tıkanma vakaları daha fazla yaşanıyor ancak müdahale yöntemi farklılık gösteriyor.





- Çocuk 5 yaşından küçükse veya 45 kilonun altındaysa, yöntem biraz değiştirilmelidir. Kurtarıcı, onun seviyesine inmek için çocuğun arkasında diz çökmelidir. Ardından, tipik Heimlich manevrasının gerektirdiğinden daha az kuvvetli itmeler kullanmaları gerekir.

Ancak bu yöntem bebeklerde uygulanmamalı. Bebeklerde olası bir tehlike durumunda farklı bir müdahale uygulanıyor.